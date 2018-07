Tesla a annoncé une tournée estivale dans toute la France. Le constructeur passera par huit étapes jusqu'à la fin du mois d'août.

Cet été, vous aurez peut-être l’occasion d’essayer une Tesla, un privilège qui sera plus que jamais accessible à la faveur d’une tournée estivale — la cinquième du nom — organisée par la branche française du constructeur. L’idée est la suivante : le géant américain passera par huit stations balnéaires à compter du 9 juillet.

Ce sera dès lors l’opportunité pour les intéressés et/ou curieux d’en découvrir un peu plus sur les Model S et Model X (pas de Model 3 à l’horizon, malheureusement). Et surtout d’essayer l’une des deux voitures — on ne vous le conseille pas forcément, tant il y a un avant et un après.

Tesla en mode vacances

En bref, s’il s’avère que vos vacances tombent au même moment et au même endroit que l’une des étapes prévues par Tesla, alors vous pourrez faire le plein d’informations sur les voitures de la marque. Et le constructeur ne manquera pas d’insister sur son réseau Superchargeur qui se déploie à vitesse grand v dans l’Hexagone. C’est grâce à lui que le frein sur l’autonomie en cas de long déplacement peut être levé.

Voici les différents jalons de cette initiative :

Bastia, du 9 au 12 Juillet

Seignosse, du 12 au 15 Juillet

Porto-Vecchio, du 14 au 16 Juillet

Le Touquet, du 14 au 17 Juillet

Ajaccio, du 18 au 22 Juillet

Deauville, du 19 au 22 Juillet

Cannes, du 27 Juillet au 26 Août

Annecy, du 2 au 5 Août

Pour essayer une Model S ou un Model X, il faut remplir un formulaire que vous trouverez à cette adresse. Les conditions demandent un âge minimum de 21 ans et appuient sur une intention d’achat ou de location dans les douze mois (rassurez-vous, aucune caution n’est nécessaire pour l’essai). Détail rigolo : Tesla demande si vous attendez la Model 3 pour changer votre véhicule actuel.