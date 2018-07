Une caméra rétractable avec un flash : voilà ce que pourrait embarquer le prochain Xiaomi Mi Mix.

Le Mi Mix 2S est encore en phase de conquête dans le monde que nous évoquons déjà son successeur — ainsi vont les constructeurs chinois, produisant rapidement et abandonnant avec la même vélocité leurs modèles phares. Celui que la presse asiatique nomme déjà le Mi Mix 3 pourrait céder à la tentation de la caméra avant rétractable. Un brevet a été déposé par Xiaomi et des images en fuite font le tour du web avec une possible intégration dans un smartphone.

Le Mi Mix 3, qui devrait encore repousser les limite de ce que l’on peut afficher sur la face avant d’un smartphone, aurait tout intérêt à se débarrasser de l’encoche empruntée à l’iPhone X. Que le constructeur suive la voie de Vivo et Oppo en ajoutant des pièces mécaniques pour remplacer une caméra avant qui prend de la place ne nous surprendrait pas outre mesure. Pour se différencier des précurseurs, Xiaomi pourrait ajouter à sa version un flash sur la caméra avant — c’est ce que montrent les dessins.

Notre avis ? C’est possible. Les constructeurs chinois ont la force des usines et des chaînes de production qu’ils maîtrisent et peuvent ajouter des composants sur des designs de référence assez rapidement afin qu’ils soient intégrés aux produits finaux. On sait qu’une entreprise comme OnePlus est capable de prototyper très rapidement des modèles quasi-complets — et de les rejeter jusqu’à la version finale qui sera présentée. Aucune raison que Xiaomi n’ait pas les mêmes pratiques. Ce qui pourrait aussi vouloir dire que ce design, s’il est officiel, n’est peut-être pas celui qui sera retenu.