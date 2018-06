Android Messages permet désormais d'envoyer et de recevoir des SMS depuis un ordinateur. Une des caractéristiques qui manquaient à Google par rapport à la concurrence.

Google a un grand plan pour Android Messages. Mountain View, en retard par rapport à la concurrence et après de nombreuses tentatives infructueuses, cherche à réinventer le SMS. Mais en 2018, une fonctionnalité sépare encore Android Messages de la concurrence, qu’on la nomme iMessages sur iOS, WhatsApp ou Facebook Messenger : la possibilité d’utiliser un ordinateur pour gérer ses communications instantanées. C’est en effet une évidence pour les messageries de Facebook et un plus pour l’écosystème Apple, qui rend accessibles tous les messages sur tous les supports, du Mac à l’iPad, qui plus est de manière chiffrée.

Avec la dernière fonctionnalité annoncée pour Android Messages, Google entend bien rattraper son retard. En effet, le géant a lancé un site web nommé sobrement Messages.android.com, sur lequel, à la manière de WhatsApp, il est possible de scanner un QR Code unique afin de lier un navigateur web à l’application Messages d’un smartphone.

En un mouvement, vous pourrez donc enregistrer un navigateur web comme « interface » pour vos messages sur ordinateur et commencer à utiliser ce navigateur pour toutes vos communications sur votre smartphone Android. Pour ce faire, il vous suffira d’appuyer sur les trois petits points en haut de l’interface Android Messages et toucher « Messages pour le web ». La fonctionnalité est en cours de déploiement, ce qui signifie que vous pourriez ne pas l’avoir sur votre smartphone au moment où vous lisez ces lignes.

Par rapport à iMessages d’Apple, Google propose une solution qui a le mérite de fonctionner sur un navigateur — et donc sur tous les ordinateurs. L’inconvénient, c’est que les messages ne sont pas chiffrés et qu’il ne s’agit pas d’une application native que vous retrouverez par défaut sur vos appareils. Cela dit, avoir un début d’écosystème et d’interface entre Android et Windows ou macOS sur des fonctions au cœur de la communication moderne est toujours bienvenu.

Android Messages est disponible sur le Google Play.