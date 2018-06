Uber et son concurrent américain Lyft ont déposé une demande pour lancer une division de trottinettes en libre-service à San Francisco. Outre Atlantique, de nombreux acteurs essaient d'occuper ce nouveau marché, encore balbutiant, et qui agace les autorités californienne.

Uber et son plus gros concurrent Lyft font partie de la douzaine d’entreprises qui ont demandé l’autorisation de gérer un service de trottinettes électriques en libre-service à San Francisco, a confirmé le média américain Axios le 8 juin 2018.

La ville californienne a récemment pris des mesures strictes pour encadrer le nouveau marché alors que des dizaines de startups, non régulées, ont inondé les trottoirs de trottinettes en libre-service au fil de ces derniers mois.

La mairie a ainsi mis en place un système de permis que les entreprises devront obtenir pour opérer dans les rues de San Francisco : seulement cinq permis seront donnés, pour 12 startups qui ont postulé. Parmi elles, les deux géants Lyft et Uber ne veulent pas laisser s’échapper un potentiel nouveau marché du transport.

En attendant, la ville a demandé à tous les acteurs présents de retirer toutes leurs trottinettes d’ici le 5 juin 2018. Une fois que cinq entreprises seront sélectionnées, les autorités étudieront de près, sur une période de 12 mois, l’impact sur la ville de leurs services.

Both Lyft and Uber (via Jump) applied to run rental e-scooters in SF. Only 5 companies will get permits ; 12 applied. The applicants : Bird

Spin

Lime

ofo

Scoot

Skip (Waybots)

Lyft

Razor

Hopr (Cyclehop)

USSCooter

Jump

Ridecell

— Carolyn Said (@CSaid) June 8, 2018