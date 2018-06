Fleur Labrunie - il y a 5 heures Tech

Amazon lève le voile sur son nouveau Fire TV Cube, un décodeur Ultra HD 4K HDR intégrant l'assistance virtuelle d'Alexa.

En avril dernier, Amazon lançait une sérieuse offensive contre l’Apple TV 4k avec son boîtier rectangulaire Fire TV. Le 7 juin, Amazon passe à la vitesse supérieure avec le Fire TV Cube. Ce dernier se présente comme une évolution de la Fire TV classique et abritera désormais Alexa. Le boîtier sera disponible à 119,99 dollars à partir du 21 juin aux États-Unis.

Le streaming mains libres

Branché en HDMI au téléviseur, le cube pourra diffuser du contenu vidéo 4K et s’accompagne d’une compatibilité HDR, 60 fps et Dolby Atmos (que tvOS ne va pas tarder à inclure). Il offre le double du stockage de la Fire TV, c’est-à-dire 16 GB. Grâce à ses 8 microphones intégrés et d’un haut-parleur, il n’y aura quasiment pas besoin de la télécommande (possédant aussi un microphone) pour contrôler le Fire TV Cube.

L’ambition d’Amazon : que converser avec Alexa suffise pour dispenser ses directives (espérons que la communication soit plus facile que ce que nous avons pu constater avec l’Amazon Echo). Plusieurs récepteurs infrarouges permettront de contrôler les autres technologies connectées de la maison, telles que des enceintes ou les lumières.

Amazon propose de joindre à l’achat de ce cube un abonnement Amazon Music à 3,99 dollars par mois (comme c’est le cas depuis peu avec Echo et Echo Dot). Aussi, posséder Amazon Prime donnera automatiquement accès à milliers de films et séries. Aucune date de lancement international n’a été fixée ni même envisagée pour le moment. Voyons si la Fire TV Cube saura se rendre indispensable dans les foyers et si l’intégration d’Alexa pourra concurrencer les autres box TV comme l’Apple TV 4k ou même la Nvidia Shield TV.