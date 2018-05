Apple refuse, pour le moment, d'accueillir Steam Link sur son App Store. L'application devait notamment permettre de jouer en streaming sur smartphone.

Le 23 mai 2018, Google Play a accueilli l’application Steam Link sous la forme d’une bêta. Annoncée récemment par Valve, elle offre la possibilité de jouer en streaming à son catalogue Steam sur divers appareils, allant du smartphone à la tablette, en passant par certains téléviseurs connectés.

Steam Link était aussi attendu sur iOS, avec une compatibilité sur l’Apple TV, mais la firme de Cupertino a finalement apposé son veto, empêchant les utilisateurs concernés de profiter de ses vertus. Lorsque l’on sait que les MacBooks sont loin d’être des machines de guerre en matière de gaming, la décision a de quoi susciter la déception.

Valve press statement on the Steam Link app for iOS being rejected by Apple. pic.twitter.com/dIAW22izfz

— Steam Database (@SteamDB) May 24, 2018