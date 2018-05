Google pourrait lancer sa propre montre intelligente. Une Pixel Watch qui mettrait alors en exergue le nouveau processeur Qualcomm actuellement en préparation.

Étonnamment absent de la Google I/O 2018, Wear OS va refaire parler de lui en fin d’année. C’est une certitude puisque Qualcomm a annoncé travailler sur un nouveau processeur, cette fois-ci 100 % dédié à ce que l’on peut attendre d’une smartwatch. Quand il a partagé cette bonne nouvelle, le constructeur n’a pas manqué de préciser que son composant sera présenté en même temps qu’une montre flagship mettant en avant ses performances. Et cette fameuse montre porte-étendard pourrait bel et bien être une Pixel Watch. Elle permettrait à Google d’avoir enfin un produit à brandir en face de l’Apple Watch.

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me — with high confidence — that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer !

— Evan Blass (@evleaks) May 10, 2018