Envie d'un smartphone sous Android « pur » ? Le Nokia 7 Plus se positionne comme un choix évident. Il est proposé à 349 euros sur Boulanger en prenant en compte l'offre de reprise de 50 euros en magasin pour tout ancien téléphone ramené au commerçant.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Disponible depuis le mois d’avril dernier après son annonce au MWC 2018, le Nokia 7 Plus est l’un des meilleurs smartphones pour profiter du label Android One. Il est proposé à 349 euros sur Boulanger en prenant en compte l’offre de reprise de 50 euros.

Le Nokia 7 Plus est un smartphone milieu de gamme du constructeur finlandais. D’un côté, le fait d’intégrer Android One permet d’obtenir, de façon réactive et fréquente, les dernières mises à jour distribuées par Google. De l’autre côté, cela permet également d’accéder à une expérience utilisateur fluide et sans compromis. Il est livré avec Android Oreo 8.1 et le patch de sécurité d’avril, soit les deux dernières mises à jour disponibles.

Il embarque un SoC Snapdragon 660 cadencé à 2,2 GHz qui fera aisément l’affaire pour jouer à des jeux en 3D, 4 Go de mémoire vive, un écran de 6 pouces au ratio 18:9, une batterie de 3 800 mAh pour un jour et demi d’autonomie, un double capteur photo de 12 et 13 mégapixels, ainsi qu’une capacité de stockage de 64 Go.

Si vous ne connaissez pas ce produit, nous vous conseillons de lire le test du Nokia 7 Plus rédigé par nos confrères de FrAndroid où il a obtenu la note de 8/10.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Un design sobre

Un bon appareil photo

Android One avec mises à jour rapides

Il est disponible pour 349 euros sur Boulanger avec un petit truc : vous demandez de le retirer en magasin, vous rapportez n’importe quel vieux téléphone et Boulanger vous garantit une reprise à 50 €. Si vous ramenez un smartphone plus récent, le commerçant vous donnera son argus et ajoutera les 50 €. Tous les détails sont ici.