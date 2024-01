[Deal du Jour] Avec sa bonne ergonomique et sa prise en main idéale, la souris Logitech MX Ergo est pensée pour une utilisation pour de la bureautique. Elle est en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris sans fil Logitech MX Ergo Trackball est normalement vendue 119,99 € sur le site de Logitech. Elle est actuellement proposée au prix de 63,60 € sur Boulanger.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La souris MX Ergo possède un design classique, en dehors de sa trackball sur le côté. Ses dimensions de 132,5 × 99,8 × 51,4 mm et son poids de 164 g n’en font pas une souris compacte, d’autant plus que le poids monte jusqu’à 259 g avec la plaque métallique/récepteur. Ce dernier est un socle en métal sur lequel repose la souris. Ce n’est cependant pas vraiment un problème puisqu’il n’est pas nécessaire de bouger la main pour déplacer le curseur. La MX Ergo possède en effet un trackball au niveau du pouce, idéal pour les petits espaces de travail, comme la tablette d’un train par exemple, ou les bureaux encombrés. Les mouvements de la main et du poignet sont de plus réduits pour favoriser l’ergonomie.

Même si ce n’est pas la plus instinctive des méthodes pour contrôler votre curseur, les déplacements se font avec précision et fluidité, après un certain temps d’adaptation. Une charnière est réglable afin de personnaliser la position de la main. Vous pourrez choisir l’angle qui vous convient le mieux, d’une inclinaison horizontale à 0°, ou plus vertical jusqu’à 20 degrés. Cette souris, malheureusement conçue uniquement pour les droitiers, offre une bonne prise en main, avec des boutons bien placés et faciles à atteindre, et est adaptée à une utilisation prolongée.

La Logitech MX Ergo peut s’incliner // Source : Logitech

Est-ce que cette souris ergonomique est intéressante en promotion ?

Un peu plus de 60 €, c’est une bonne affaire pour une souris ergonomique aux bonnes performances, mais dont la trackball ne plaira pas à tout le monde. En dehors des deux clics principaux, plusieurs boutons sont personnalisables, y compris le clic de la molette de défilement. Le bouton du mode de précision (PPP) vous permet de plus de choisir entre le mode Précision et le mode Vitesse. La MX Ergo permet de contrôler deux ordinateurs simultanément, grâce à la technologie Flow, et ainsi transférer du texte, des images et des fichiers entre deux ordinateurs.

Niveau autonomie, comptez au mieux quatre mois d’utilisation, avec le récepteur propriétaire et le rétroéclairage désactivé.

