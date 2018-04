Volkswagen en a dit plus sur la voiture qu'il fera courir à la prestigieuse course de côte Pikes Peak. La firme allemande annonce la couleur : son bolide électrique est plus rapide qu'une Formule 1.

Volkswagen a récemment annoncé son ambition de prendre part à l’ascension de l’exigeante et prestigieuse course de côte Pike Peak. Au-delà du record à battre, qu’il affirme vouloir effacer des tablettes, sa volonté est de se servir de l’événement pour développer ses technologies de mobilité électrique. D’où cette I.D. R Pikes Peak dont l’ADN s’inscrit dans la gamme I.D., celle du futur.

Si certains doutaient des capacités de Volkswagen en la matière, le constructeur allemand répond avec des chiffres stratosphériques : son bolide serait capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 2,25 secondes. C’est moins rapide que le futur Roadster de Tesla. Mais c’est plus vite qu’une Formule 1 — et une Formule E.

Puissante et légère

Pour donner naissance à cette performance, les ingénieurs de chez Volkswagen ne se sont paradoxalement pas focalisés sur elle. Aec la I.D. R Pikes Peak, ils souhaitaient atteindre le parfait équilibre entre capacité énergétique et poids. Dans les faits, la voiture associe deux blocs électriques délivrant 680 chevaux (500 kW) et ne pèse que 1 100 kilogrammes. Romain Dumas, triple vainqueur à Pikes Peak et double vainqueur aux 24 Heures du Mans, aura la lourde tâche de la faire briller sur le tracé de 19,99 kilomètres mettant les mécaniques à rude épreuve au regard de l’altitude (de 2 800 à 4 300 mètres entre le départ et l’arrivée). Il devra battre le chrono de Rhys Millen, établi en 8:57.118 avec une e0 PP100 en 2016.

« Les clients ont toujours bénéficié des découvertes faites dans les sports mécaniques, et nous comptons prendre ces trouvailles et les utiliser pour développer les modèles de la gamme I.D.. L’ascension de Pikes Peak sera un vrai test pour la conduite électrique », assure Dr. Frank Welsch, membre du conseil d’administration. Néanmoins et de toute évidence, on n’imagine pas une future voiture grand public de Volkswagen revendiquer une telle accélération un jour.