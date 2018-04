La Nvidia Shield Pro et son disque dur de 500 Go vont disparaître des rayons des cyber-commerçants.

Nvidia est à peu près seul sur le secteur des lecteurs multimédias haut de gamme sous Android TV. La Shield TV est une référence qui peut aller bien au-delà d’un simple lecteur de Netflix, en proposant des outils allant du serveur Plex au streaming de jeu vidéo, en passant par la diffusion d’un ordinateur sur une télé en local ou, bientôt, Google Assistant. Bref, le constructeur de cartes graphiques devenu récemment champion de l’IA n’a vraiment aucun intérêt à stopper cette gamme de produits.

Et pourtant, nos confrères de Minimachines sont tombés sur un phénomène commercial plutôt étrange : les stocks de la Nvidia Shield, dans sa version, pro, ne seraient plus renouvelés sur Amazon. Loin d’indiquer un arrêt complet du format et de la console, l’information n’était pourtant pas erronée : la version Pro de la Nvidia Shield est bien mise au placard. Une confirmation a été obtenue par Numerama auprès de Nvidia, qui estime que le modèle Pro perd en intérêt par rapport au modèle classique, vendu moins cher et qu’un utilisateur peut facilement améliorer au niveau du stockage avec un disque dur externe ou une clef USB. Bref, grosso modo, le modèle Pro ne servait pas à grand-chose.

La rupture de stock sur Amazon pour la version classique de 16 Go sur certaines fiches produits ne serait donc qu’une coïncidence. D’ailleurs, cette version peut toujours se trouver à 199 €, vendue par Amazon. En 2017, Nvidia avait mis à jour sa Shield TV en la faisant changer de format, mais nous n’avons encore aucune indication sur une mise à jour éventuelle de l’objet en 2018.