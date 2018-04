Maxime Claudel - il y a 4 heures Tech

Nvidia est tout fier de lever le voile sur une nouvelles salves d'ordinateurs portables ultra puissants et orientés gaming. Et d'accueillir Xiaomi dans la cours des grands.

Nvidia continue de mettre le paquet sur le marché des ordinateurs portables orientés gaming, promettant pas moins de soixante-dix références pour cette année et des performances toujours mieux maîtrisées dans des formats de plus en plus compacts — merci l’architecture Pascal. À ce sujet, le label Max-Q, qui nous a convaincus avec l’Asus Zephyrus, va passer de neuf à vingt-quatre modèles différents.

Le constructeur précise que les nouveaux seront encore plus fins et rapides que ceux de 2017, « améliorant la portabilité et la performance ». Très bientôt, les gamers pourront par exemple se payer le MSI GS65 Stealth Thin, une bête de course équipée d’une GTX 1070 et arborant un écran de 15,6 pouces — 144 Hz — dans un châssis accueillant normalement une dalle de 14 pouces.

Xiaomi entre dans la danse

Outre le MSI dont il semble très heureux, Nvidia ne manque pas de présenter le Xiaomi Mi Gaming Laptop, premier ordinateur portable gaming du constructeur chinois parvenu à se faire une place sur le marché des smartphones. Contrairement au Mi Notebook Pro, ce produit ne lésinera pas sur les caractéristiques. Jugez plutôt : une GTX 1060, un processeur Intel Core i7 de 7e génération, 16 Go de RAM, deux disques durs (un SSD de 256 Go + 1 To), un système de refroidissement, un écran Full HD de 15,6 pouces à bords fins, du son certifié Dolby ou encore un clavier lumineux avec touches macro. Le tout pour une facture fixée à 1 100 dollars (moins de 900 euros).

Il y aura même une version plus entrée de gamme avec une GTX 1050 Ti pour 950 dollars (un peu plus de 750 euros). Comme toujours, Xiaomi mise sur un rapport qualité/prix difficilement critiquable.

Vous l’aurez compris, les joueurs désireux de s’équiper avec une machine portable capable de faire tourner leur bibliothèque dans les meilleures conditions auront l’embarras du choix cette année. Il y en aura pour tous les goûts. Et, surtout, toutes les bourses. Cette fournée sera disponible fin avril début mai.