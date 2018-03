Aujourd'hui, le kit de démarrage Philips Hue E27 avec un Google Home Mini, un Google Chromecast 2 et une prise WiFi est proposé pour 180 euros sur Rue du Commerce.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous aimeriez avoir chez vous un système d’éclairage qui puisse s’adapter à toutes vos envies et que vous pourriez contrôler avec votre voix ? Aujourd’hui, sur Rue du Commerce, le kit de démarrage Philips Hue E27 avec un Google Home Mini, un Google Chromecast 2 et une prise Wi-Fi est proposé pour 180 euros.

Le kit de démarrage Philips Hue comprend 3 ampoules connectées E27 White and Colors, un pont de connexion compatible HomeKit, et une télécommande. Ce pack permet de mettre en place un système d’éclairage connecté, qu’on peut contrôler à distance grâce à la télécommande.

Le Google Home mini est une enceinte connectée qui fonctionne avec le Google assistant, en plus de ces fonctionnalités classiques, il sera possible de l’utiliser pour gérer l’éclairage connecté et par exemple de le synchroniser avec de la musique.

Il sera également possible de l’utiliser avec un Google Chromecast, préalablement branché sur votre télévision, pour pouvoir lancer directement avec votre voix des programmes et applications, ainsi qu’avec la prise Wi-Fi qui vous permettra de contrôler à distance l’alimentation de l’appareil qui sera branché dessus.

Pourquoi on aime ce pack ?

Très complet, il permet en quelques secondes de connecter son logement

Philips Hue est une marque de référence en matière de domotique

Chacun des appareils peut fonctionner indépendamment des autres

Le pack est proposé à 180 euros sur Rue du Commerce.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.