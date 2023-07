[Deal du jour] Philips propose une gamme de lampes connectées, dont cette Hue Go sans fil, qui fonctionne sur batterie. Elle offre un éclairage RGB connecté, dans un appareil parfaitement nomade qui peut s’utiliser en intérieur comme en extérieur.

C’est quoi, la promotion sur ces lampes Philips Hue ?

Rue Du Commerce propose une réduction sur le pack de deux lampes Go White & Color Ambiance de Philips. Habituellement vendu 179 €, il est proposé pour les soldes au prix de 94,99 €.

C’est quoi, ces lampes sans fil Hue Go ?

La lampe portable Hue Go de Philips est une lampe LED sans fil, qui fonctionne via une batterie intégrée. Son design en forme de bol est pratique pour se transporter et se poser partout. Malgré sa forme originale, il est facile de la poser et d’orienter la lumière où vous le souhaitez. La batterie est rechargeable, mais il est aussi possible de la brancher sur secteur si vous la laissez dans un coin de votre salon. Sachez qu’en mode nomade, son autonomie est d’environ 3 h, le temps de dîner sur votre balcon ou dans votre jardin.

La Hue Go se commande depuis votre smartphone ou tablette, via l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android. Si vous n’avez pas votre smartphone à porter de main, une commande est intégrée à l’arrière de la lampe, afin de régler l’éclairage selon vos préférences. Vous pouvez créer une ambiance selon le moment. Ambiance conviviale pour l’apéro du soir ou cosy pour lire votre livre, vous n’avez qu’à piocher dans les cinq effets de lumière inclus dans la lampe pour trouver la luminosité de votre choix. Si vous passez par l’application, ce qui est recommandé, vous pourrez créer vous-même la lumière de votre choix, parmi une large palette de 16 millions de couleurs chaudes ou froides.

Les lampes Hue Go vous permettent de créer l’ambiance de votre choix // Source : Phlips

Est-ce que ces lampes Hue Go de Philips sont une bonne affaire en solde ?

À moins de 95 €, c’est une excellente affaire si votre budget le permet et que vous souhaitez vous créer l’éclairage parfait. Il est bien sûr possible de programmer à loisir votre lampe Go. Vous pouvez programmer l’allumage et l’extinction de la lampe, créer des scénarios de luminosité ou jongler parmi ceux prédéfinis (Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation).

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’Assistant Google, si l’appairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Vous pourrez contrôler plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique, au son de votre voix. Enfin, notez que grâce au Bluetooth, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 lampes Go et les contrôler en même temps sur votre smartphone ou tablette.

