[Deal du jour] Pour commencer votre éclairage connecté, les kits de démarrage Hue de Philips comprennent l’essentiel pour créer l’ambiance lumineuse de votre choix. Un kit de démarrage complet est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Hue ?

Le kit de démarrage Philips Hue comprend trois ampoules E27 blanches et colorées, équivalentes 60W, un pont de connexion, et une télécommande variateur Hue. Le tout est en ce moment proposé chez Darty au prix à 129,99 € au lieu de 189,99 €.

Consultez notre guide sur les ampoules électriques pour avoir un aperçu de ce que proposent les autres marques d’éclairage connecté.

C’est quoi, ce kit d’ampoules connectées de Philips ?

Les ampoules connectées Hue de Philips sont simples à prendre en main et leur installation est rapide. Ce kit de démarrage comprend l’essentiel pour commencer, avec trois ampoules E27 de lumière blanche et colorée, un variateur de lumière et l’indispensable pont de connexion, qui fait office de centrale de commande. Le pont vous permet de commander tout votre système Hue via votre smartphone ou tablette iOS et Android.

Après avoir vissé les ampoules dans vos luminaires, branchez le pont et connectez-le à votre Wi-Fi pour y retrouver vos lumières dans l’application Philips Hue dédiée. Vous pouvez maintenant commencer à changer l’intensité de vos lampes, ou personnaliser votre éclairage. L’application Hue permet aussi d’avoir accès à distance, et à tout moment, à vos ampoules. Vous pourrez ainsi simuler une présence chez vous lorsque vous êtes absent.

L’application Hue // Source : Philips

Est-ce que ce kit Philips Hue est une bonne affaire à ce prix ?

Si vous avez besoin de plusieurs ampoules et n’avez pas de pont de connexion, alors ce kit est une excellente affaire pour commencer. Rassurez-vous, si vous souhaitez vous éviter de nombreux réglages, il existe aussi des scènes prédéfinies. Les réglages « Concentration » ou « Détente » offrent, par exemple, des teintes et une luminosité adaptées à l’ambiance désirée.

Les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon sont compatibles avec la gamme Hue, pour contrôler vos ampoules avec des commandes vocales simples comme « Éteint/baisse toutes les lampes ». Notez que l’application Hue permet de contrôler jusqu’à 50 lampes connectées.

Pour aller plus loin

👉 Notre guide pour contrôler ses ampoules Philips Hue avec vos interrupteurs

👉 Tout savoir sur Matter, le protocole qui simplifie la maison connectée

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.