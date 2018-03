Subaru a dévoilé une nouvelle technologie misant sur la sécurité au volant. Elle s'articule autour de la reconnaissance faciale pour observer le comportement du conducteur. Elle est déjà à l'oeuvre sur le SUV Forester.

À l’occasion du salon automobile de New York, Subaru a présenté son nouveau Forester. On ne s’attardera pas trop sur la cinquième génération du SUV le plus vendu de la marque, plutôt sur une nouvelle technologie qu’il embarque et dont il est le pionnier sur le segment. Baptisée DriverFocus et intégrée à la finition Touring du véhicule, elle repose sur la reconnaissance faciale pour améliorer toujours plus la sécurité au volant. Subaru y fait également appel pour ajuster certains paramètres en fonction de la personne que la voiture reconnaît. Un vrai outil de sécurité — et de personnalisation — qui devrait se démocratiser à l’avenir.

Lutter contre les distractions

Chaque jour aux États-Unis, plus de 1 000 personnes se blessent dans des accidents liés à une conduite distraite. C’est ce phénomène pouvant être à l’origine de tragédies que Subaru souhaite combattre avec le DriverFocus, un système pensé pour alerter le conducteur s’il apparaît distrait ou fatigué à la lumière de certains signes captés grâce à la reconnaissance faciale. En travaillant de concert avec les assistances regroupées sous le sigle EyeSight Driver Assist Technology, le DriverFocus vise à réduire les accidents en agissant comme une surveillance constante.

En plus de renforcer la sécurité, le DriverFocus permettra aussi à la voiture de reconnaître jusqu’à cinq profils de conducteurs différents. Concrètement, quand l’un d’entre eux s’installera au volant, les réglages — températures, assise, affichage à l’écran — s’ajusteront en fonction des préférences préalablement enregistrées.

À compter de 2019, tous les Forester seront livrés de série avec les dispositifs de sécurité suivants : freinage automatique d’urgence, régulateur de vitesse, alerte en cas d’écart, aide à la trajectoire ou encore gestion de l’accélération face à un risque de collision imminente. D’autres options seront disponibles pour assurer des trajets toujours plus sûrs.