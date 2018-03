Soucieux de proposer une offre haut de gamme à ses futurs clients, Waymo s'est associé à Jaguar pour des I-Pace autonomes. Les premiers tests auront lieu à la fin de l'année.

Pendant que Uber pleure, Waymo rit. Alors que le premier a décidé de ne pas renouveler son permis pour tester des voitures autonomes en Californie à la suite de l’accident mortel impliquant l’un de ses véhicules, le deuxième annonce qu’il s’est associé à Jaguar pour gonfler sa flotte regroupant pour le moment des minivans Chrysler Pacifica.

Avec ce constructeur comme partenaire, la filiale de Google entre dans une toute autre dimension : on parle ici de proposer à de futurs clients un trajet dans une voiture beaucoup plus haut de gamme, à savoir une I-Pace dévoilée il y a peu. Petit à petit, l’idée d’une offre variée prend forme pour Waymo, très impliqué dans la course à la conduite autonome.

Waymo s’associe à Jaguar

Pour son futur service de transport, Waymo aura donc des Jaguar I-Pace, un SUV très luxueux, 100 % électrique et taillé pour rivaliser avec le Model X de Tesla. Cette voiture dispose en effet d’une autonomie de 480 kilomètres selon le cycle WLTP (avec charge rapide en prime) et d’une bonne accélération au démarrage (le 0 à 100 km/h avalé en 4,8 secondes). On notera que Waymo et les ingénieurs de Jaguar travailleront de concert pour donner naissance à des versions autonomes. Et ils veulent partir de zéro plutôt que d’adapter un modèle normal préalablement assemblé. Les deux géants espèrent faire sortir 20 000 I-Pace autonomes des usines durant les deux premières années de production. Ils se prennent aussi à rêver d’assurer pas moins d’un million de trajets chaque jour.

Waymo et Jaguar expérimenteront dès la fin d’année 2018 avec l’espoir de lancer le service de transport premium en 2020. Le programme de Google fait déjà rouler des Pacifica sur les routes publiques, notamment dans l’Arizona où certaines personnes peuvent être conduites d’un point A à un point B par une voiture sans chauffeur. Tôt ou tard, ce sera donc au sein d’une I-Pace. Soit un tout autre standing.