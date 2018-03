HTC a ouvert les précommandes de son Vive Pro. Il faudra payer la coquette somme de 879 euros pour s'offrir le casque de réalité virtuelle très haut de gamme.

HTC est prêt à passer à la vitesse supérieure avec un casque de réalité virtuelle plus haut de gamme, sobrement baptisé le Vive Pro. Annoncé durant le dernier CES, il peut désormais être précommandé sur le site du constructeur. Il faudra néanmoins s’acquitter d’une somme rondelette pour goûter à la technologie dans de biens meilleures conditions qu’aujourd’hui, HTC réclamant 879 euros pour cette deuxième génération (20 euros de moins que le Vive à sa sortie).

Pour ce prix, six mois d’abonnement à la plateforme Viveport sont généreusement offerts et les frais d’envoi — en standard — sont gratuits. La presse américaine parle de premières livraisons prévues pour le 5 avril mais, chez nous, nous n’avons droit qu’à un vague avril en guise d’indication au moment de passer commande.

La VR premium a un prix

Positionné à un tarif très élevé (sans compter le PC compatible avec lequel il faut l’alimenter), le HTC Vive Pro entend faire passer un cap de confort à la réalité virtuelle. Pour ce faire, il repose sur un double écran AMOLED combinant une résolution de 2880 x 1600 pixels, ce qui représente une augmentation de 78 % par rapport au modèle de base (2160 x 1200). HTC entend également renforcer l’immersion en intégrant un casque audio d’obédience Hi-Res avec rendu sonore en 3D.

À l’occasion de notre prise en main au CES, nous avons noté que « l’environnement virtuel est plus fin, plus immersif ». Nous avons par ailleurs souligné un HTC Vive Pro beaucoup plus agréable à porter que le précédent modèle, fruit d’une ergonomie grandement améliorée.

D’ailleurs, le HTC Vive ne va pas disparaître des rayons. Bien au contraire : le lancement de la déclinaison Pro lui permet de bénéficier d’une baisse de prix le faisant passer à 599 euros (avec 2 mois d’Abonnement à Viveport). À vous de voir si les petites évolutions apportées par le nouveau casque valent les presque 300 euros d’écart.