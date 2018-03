Peut-on réparer son smartphone ? Quels sont les modèles les plus faciles à réparer ? A-t-on un accès facile à la batterie ? Le SAV pourra-t-il changer rapidement un composant ? Avant d'acheter un smartphone, ces questions sont légitimes. Pour y voir plus clair, nous avons synthétisé les conclusions des experts d'iFixit dans un tableau comparatif que nous mettrons fréquemment à jour.

Un smartphone durable est-il un smartphone qu’on peut réparer ? La réponse n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer, tant il faut prendre en compte différents paramètres comme le suivi des mises à jour ou l’efficacité et la disponibilité du SAV. Faire changer une batterie dans un Apple Store par des professionnels pour garantir un travail propre sera sûrement plus efficace et durable que de tenter soi-même le changement d’une batterie d’un OnePlus 5T.

Et pourtant, l’accès à la réparation est un enjeu pour les consommateurs qui souhaitent maîtriser leurs appareils électroniques. Dans le cas d’un smartphone, la miniaturisation des composants a rendu la tâche complexe, mais pas impossible. Des experts comme iFixit proposent d’ailleurs des outils adaptés à des réparations « do it yourself » de produits électroniques en tous genres.

Ce sont ces mêmes experts qui, à chaque sortie d’un produit phare, vont s’empresser de le démonter pour lui attribuer un score de réparabilité. Ce score, que nous détaillons pour les plus gros smartphones dans des articles dédiés, prend en compte la facilité d’accès à des parties changées fréquemment (écran, batterie…), mais également l’agencement des pièces à l’intérieur des coques ou la modularité des composants.

Le tableau ci-dessous synthétise ces notes pour les principaux modèles vendus en France et les modèles de référence disponibles à l’import. L’avis de la rédaction a été donné de manière indicative pour les modèles que nous avons testés ou longuement pris en main. Nos critères sont les mêmes que ceux que nous retenons dans nos guides d’achat : qualité du matériel, qualité de la photographie, innovation, suivi des mises à jour, sécurité globale des appareils.

Nous mettrons ce tableau à jour en fonction des sorties. Si vous souhaitez plus d’information sur les modèles cités, n’hésitez pas à parcourir notre guide général des smartphones pour 2018.

