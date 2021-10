Les géants de web et des technologies que sont Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon ou Apple possèdent de nombreuses filiales, entreprises et marques parfois dédiées à des services très différents de ce pour quoi on les connaît. Numerama fait le tour des principales possessions cachées ou non de ces entreprises.

Quelles entreprises sont possédées par Alphabet, maison-mère de Google ? Qui se cache derrière Mojang, le studio qui a créé Minecraft ? Est-ce que Amazon aurait un intérêt à posséder un réseau social dédié à la lecture ou une entreprise qui fait des serrures connectées ? Quel est le rapport entre Siri et Shazam ? Comment Twitter gagne-t-il de l’argent ? Est-ce que LinkedIn est le bras réseau social d’Office ?

Toutes ces questions liées aux fusions et acquisitions trouvent parfois leurs réponses en dressant une cartographie des possessions des géants du net et de l’informatique. C’est précisément l’objectif de cet article : lister les services, marques et entreprises les plus populaires qui sont possédés par d’autres entreprises parfois tentaculaires.

Il sera, par essence, mis à jour à chaque fois qu’un achat de taille aura été annoncé. Nous avons omis par choix éditorial les possessions qui relèvent de la niche, de la fonctionnalité ou servent de véhicule d’investissement (ex. : Google Ventures).

Les entreprises et marques possédées par Google Alphabet

Les entreprises et marques possédées par Microsoft

Les entreprises et marques possédées par Amazon

Les entreprises et marques possédées par Apple

Les entreprises et marques possédées par Facebook

Les entreprises et marques possédées par Twitter

Twitter : réseau social de microblogging.

: réseau social de microblogging. Periscope : application mobile permettant de retransmettre des vidéos en direct.

: application mobile permettant de retransmettre des vidéos en direct. TweetDeck : application pro permettant de gérer un ou plusieurs comptes Twitter.

: application pro permettant de gérer un ou plusieurs comptes Twitter. Whisper System : société de sécurité mobile.

: société de sécurité mobile. Trendrr : plateforme d’analyse des tendances des réseaux sociaux.

: plateforme d’analyse des tendances des réseaux sociaux. Niche : plateforme de mise en relation des « influenceurs » et des annonceurs.

: plateforme de mise en relation des « influenceurs » et des annonceurs. MoPub : service de monétisation pour les applications mobiles.

: service de monétisation pour les applications mobiles. Revue : un service de newsletters.

: un service de newsletters. Breaker : un service de podcasts devenu Twitter Spaces.

