Aujourd'hui, le Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus), dernier smartphone de Xiaomi, est disponible pour 129 euros avec le code promo : FR1831313.

Le Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) a été officialisé il y a peu par le constructeur chinois Xiaomi, qu’on connaît pour ses produits avec un bon rapport qualité/prix. Ce smartphone ne fait pas exception et est commercialisé pour 129 euros avec le code promo : FR1831313 sur GearBest.

Le Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme avec de solides caractéristiques qui lui permettent de se différencier par rapport aux autres smartphones dans cette gamme de prix.

Il s’impose en particulier grâce à son écran de 5,99 pouces, Full HD+ avec un ratio en 18:9 et sa batterie de 4 000 mAh qui fait de lui un smartphone autonome.

Ses autres caractéristiques sont plus classiques, mais restent intéressantes. Il embarque un SoC Snapdragon 625 cadencé à 2 Ghz qui, couplé avec 3 Go de mémoire vive, assure de bonnes performances dans l’ensemble, un appareil photo avec un capteur dorsal de 12 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels et 32 Go extensibles de stockage.

Le Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) est en français, dispose du Play Store, et est compatible avec la majorité des bandes de fréquences françaises, dont la B20 (800 MHz).

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Il est en français et est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises

Il a un très bel écran et une excellente autonomie

Ses caractéristiques sont bonnes pour un smartphone de cette gamme

Il est disponible à 129 euros sur GearBest avec le code promo : FR1831313.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.