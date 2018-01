Temple de l'innovation, le CES 2018 accueille notamment un téléviseur OLED enroulable.

Quelques jours avant le CES 2018, LG avait dévoilé un impressionnant téléviseur OLED 8K de 88 pouces (223,5 cm). Une évolution logique et attendue au regard de la course à la résolution, sans que les sources actuelles n’en aient vraiment besoin. Plus alléchant, le fabricant coréen se distingue encore cette année, en présentant un écran basé sur la même technologie d’affichage, mais ayant a particularité d’être enroulable. D’obédience UHD, il revendique une taille de 65 pouces (165 cm).

On le voit, on le voit plus

Après un premier concept — un écran OLED de 12 pouces pliable et enroulable — il y a plusieurs années, LG donne vie à un spécimen d’une taille beaucoup plus ambitieuse. Comme certaines toiles de projection, il peut se plier et se déplier à l’envie en venant se ranger dans un caisson qui s’apparente à un meuble discret. On y voit la possibilité de masquer intégralement un téléviseur dans un salon, avec effet waouh de circonstance, ainsi que des usages professionnels divers et variés. Selon une démo vidéo enregistrée par nos confrères de chez Mobilegeeks.de, rien n’oblige à le remonter entièrement. Cette adaptabilité siérait à un lieu public en fonction du nombre d’informations à afficher.

On notera que LG avait préparé le terrain en octobre dernier, en teasant la commercialisation d’une telle technologie à l’horizon 2020. Visiblement, elle est d’ores et déjà fonctionnelle avec un mécanisme plutôt rapide. Il reste à voir s’il y a un réel marché pour un produit de cet acabit, et si les consommateurs ont réellement envie de cacher leur belle télévision très chère, ne demandant qu’à être allumée en permanence en présence de visiteurs.