[Deal du Jour] Avec les C2, LG propose une excellente gamme de TV OLED. Ces écrans haut de gamme demandent forcément un budget conséquent. Heureusement, vous pouvez de temps à autre compter sur des promotions, comme avec ce modèle 55 pouces sur Rue du Commerce.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur OLED 55″ de LG ?

Le téléviseur 55 pouces OLED55C2 de LG, modèle 2022, est habituellement trouvable sur plusieurs sites autour de 1 400 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 1 189 €.

C’est quoi, le téléviseur C2 OLED de LG ?

Le C2 est idéal pour vos soirées cinéma et vos sessions jeux vidéo. Il possède une dalle OLED Evo 4K UHD de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm. Une taille idéale pour se plonger dans un film ou une série, mais qui prend tout de même de la place. L’écran OLED offre d’excellents contrastes et garantit des noirs vraiment noirs. Les scènes sombres ressortent mieux et sont plus proches d’une expérience en salle de cinéma. Les couleurs vives et la grande luminosité permettent en plus une belle image détaillée. Le limitateur de luminosité vient légèrement ternir l’image par moment, sans pour autant gâcher l’expérience.

Pour le cinéma, la présence du HDR10, du Dolby Vision et de nombreux préréglages parfaitement calibrés, fait ressortir le meilleur de la dalle. Les joueuses et les joueurs pourront brancher leurs consoles nouvelle génération via les quatre entrées HDMI 2.1. La Xbox Series ou la PlayStation 5 profiteront d’un affichage 4K et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync se chargent d’optimiser la fluidité de l’image et empêchent la latence ou les effets de flou.

Le pied du téléviseur LG OLED C2 // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire à ce prix ?

Si vous avez le budget pour un téléviseur haut de gamme, c’est une bonne affaire à moins de 1 200 €. Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour y retrouver le C2 et d’autres téléviseurs équivalents. Seul ombre au tableau, les haut-parleurs intégrés. Bien qu’ils délivrent un son correct, ils ne sont pas à la hauteur d’une bonne installation Home Cinema, ou même d’une barre de son. La technologie Dolby Atmos embarquée apporte l’amplitude sonore souhaitée, mais ne se révèle que si elle est accompagnée d’une installation digne de ce nom.

L’interface maison webOS habille le téléviseur de LG. La navigation est ergonomique et vous retrouverez facilement vos services de streaming et vos applications. L’ensemble tourne très bien et de manière fluide. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont accessibles via la télécommande.

