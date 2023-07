[Deal du Jour] La gamme de téléviseurs OLED CS reprend quelques caractéristiques des téléviseurs C1 et C2 de LG. Ils possèdent aussi un très bon rapport qualité prix, surtout pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG OLED durant les soldes ?

Le téléviseur 4K OLED CS, modèle 55 pouces, est normalement vendu autour de 1 100 €. Pour les soldes, il est actuellement au prix de 949 € sur Rue du Commerce.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce téléviseur 4K OLED CS de LG ?

Le téléviseur LG OLEDCS reprend quelques caractéristiques des téléviseurs de la gamme C1 et C2, sorties respectivement en 2021 et 2022. Bien que cette série possède les composants des modèles C2, sans l’OLED Evo, sa dalle affiche une luminosité beaucoup plus importante que les téléviseurs C1. La colorimétrie et les contrastes sont plus intenses que sur un écran classique. Les noirs, ainsi que les teintes de couleurs, sont précis. L’image est globalement excellente, en dehors d’une luminosité parfois un peu faible sur certains contenus.

Le LG CS est compatible avec les normes HDR, HDR10 et Dolby Vision IQ. La qualité de l’image est, en théorie, se rapproche le plus possible d’une expérience cinéma, surtout si vous disposez d’une connexion fibre pour profiter de la 4K via les plateformes de SVOD. Le processeur présent dans les téléviseurs CS possède la technologie d’upscaling, qui permet d’augmenter le nombre de pixels présents dans la vidéo afin de diffuser du contenu 1080p en 4K.

LG OLED 55CS // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à moins de 1 000 €. Les joueuses et les joueurs de jeux vidéo ne sont pas mis de côté. Le OLED CS dispose de plusieurs ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, couplé à un temps de réponse d’1 ms seulement. Il est de plus compatible VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync. Vous pourrez donc profiter de votre console nouvelle génération sans subir de latence ou de déchirures à l’écran.

Niveau audio, les trois haut-parleurs délivrent 40 W de puissance et le CS est compatible Dolby Atmos. L’audio est de qualité, mais une barre de son ou une installation sonore digne de ce nom rendra mieux justice à cet excellent téléviseur. Enfin, l’interface WebOS 22 habille le CS et vous permet de naviguer facilement dans les menus avec fluidité.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Retrouvez une sélection d’autres téléviseurs en solde

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones soldés

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.