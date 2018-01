Avec des écrans 65 pouces 4K HDR 120 Hz, Nvidia se lance... dans la télé ?

À l’occasion du CES 2018, Nvidia dévoile une nouvelle génération de grands écrans dédiés au jeu vidéo. Et le terme est loin d’être galvaudé : ces BFGD (Big Format Gaming Display), ainsi nommés par le constructeur, mesurent 65 pouces de diagonale, soit 165 centimètres. C’est énorme et on imagine bien entendu qu’il s’agit plus d’un mouvement vers la télévision que d’un renouvellement d’une gamme dédiée à un bureau.

En revanche, les écrans qui seront proposés par des partenaires du constructeur comme Asus avec sa gamme ROG ou HP embarqueront toutes les caractéristiques essentielles au jeu vidéo de qualité. On parle ici, en effet, d’écrans 4K, certifiés DCI-P3 côté colorimétrie et capables d’afficher des effets HDR pour la gestion de la lumière. Cerise sur le gâteau : leur compatibilité G-Sync leur assure un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et ajustable selon le format. Par exemple, un film en 23,9, 24 ou 25 images par seconde déclenchera ce taux de rafraîchissement de l’écran avec précision.

Côté logiciel, les BFGD pourront afficher n’importe quelle source, mais tourneront également par défaut tout seul, grâce à la plateforme Nvidia Shield intégrée directement dans les engins. Basée sur Android TV avec quelques applications dédiées à Nvidia, la plateforme Shield équipe déjà les excellentes Shield TV.

Les premiers écrans de cette nouvelle gamme de produits seront disponibles à l’été — nous en saurons plus sur leur prix d’ici là. Nous irons les voir très rapidement dans les allées du CES dès que le salon ouvrira ses portes.