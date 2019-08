Twitter permet de mettre en sourdine des utilisateurs pour les masquer dans son flux d'actualité. Pratique, car l'option évite d'avoir besoin de se désabonner des comptes, en toute discrétion. Voici la marche à suivre.

Si vous avez un compte sur Twitter, vous savez sans doute qu’il n’est pas toujours très facile de se désabonner d’une personne que vous suiviez jusqu’à présent. En effet, le réseau social joue totalement la carte de la transparence : n’importe qui peut savoir quelles sont les personnes qui lisent ses messages. L’inverse est aussi vrai : elles savent si tel ou tel individu les suit en retour.

Cela est dû à la présence d’une petite mention « vous suit » qui apparaît sur un profil. Si elle est présente, cela veut dire que le compte fait partie de vos « followers ». Mais si un jour elle n’apparaît plus, alors il faut comprendre que la personne en a eu assez de vos publications. Cela peut évidemment être un peu vexant. Aussi, des membres de Twitter peuvent avoir des scrupules à se servir du désabonnement.

Une mise en sourdine pratique

Heureusement, Twitter a imaginé une solution qui coupe la poire en deux : déployée depuis le printemps 2014, elle permet de masquer un compte sans se désabonner. Contrairement au désabonnement, qui se « voit », la mise en sourdine est invisible : la personne prise pour cible n’en saura rien. Aucune notification ne lui sera envoyée et elle pensera que vous avez accès aux messages qu’elle publie.

Cette option peut s’avérer très pratique si vous voulez ne pas froisser un contact, mais tout en conservant la maîtrise de votre flux d’actualité. En effet, même si vous voulez garder un contact dans vos abonnements, vous voulez peut-être parfois le mettre sous silence lorsqu’il se lance dans son troisième « thread » interminable de la journée ou dans un « live tweet » sur un sujet obscur ou qui ne vous passionne pas.

Comment masquer quelqu’un ?

L’option s’active très facilement sur le site web. Il suffit de cibler n’importe quel tweet du compte que vous voulez faire taire et de cliquer sur la flèche pointant vers le bas (elle se trouve en haut à droite de chaque tweet). Sélectionnez alors la troisième option (« masquer @… ») et c’est tout ! Tous les messages seront retirés de votre flux. Son compte restera accessible si vous vous rendez directement dessus.

Évidemment, vous pouvez à tout moment annuler l’opération. Il suffit de vous rendre sur le profil de ladite personne et de trouver la ligne « vous avez masqué les Tweets de ce compte », qui se trouve juste après sa présentation. Cliquez sur « Réafficher » et le tour est joué. Un message temporaire « Réaffiché avec succès » doit en principe apparaître pour confirmer que tout s’est bien passé.

Et si vous ne vous souvenez plus de qui vous avez masqué ? Là aussi, Twitter a pensé à tout. Dans les paramètres du service, au niveau de la section « Confidentialité et sécurité », il y a une ligne « Masqué ». Choisissez « Comptes masqués » et ajustez en fonction de vos préférences. Si vous avez mis en sourdine beaucoup de personnes, Twitter vous permet de faire le tri entre ceux qui vous suivent et les autres.

Notez que vous avez aussi la possibilité de masquer quelqu’un directement depuis son compte. Cliquez sur les points de suspension et optez pour le réglage adéquat. C’est d’ailleurs par ce même raccourci que vous pouvez faire machine arrière, puisque l’option se sera alors transformée entretemps pour vous permettre de revoir le compte dans votre flux d’actualité.

Article publié initialement le 13 mai 2014