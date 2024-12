Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le dernier smartphone d’entrée de gamme de Samsung, sorti en octobre dernier, est déjà en promotion. De quoi mettre la main sur un modèle intéressant à prix doux.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A16 4G, normalement vendu 219 €, est proposé au prix de 189 € dans la boutique de RED by SFR. Vous n’êtes pas obligé de prendre un forfait avec cette offre.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A16 est un smartphone 4G d’entrée de gamme qui possède pourtant un design soigné et de bonnes finitions — rappelant les gammes premium. Ses dimensions de 164,4 × 77,9 × 7,9 mm pour un poids de 200 g aident à la prise en main. Les plus petites mains seront à l’aise à le manipuler, avec des boutons bien placés. Le Galaxy A16 est certifié IP54 et résiste aux projections d’eau.

Sa dalle Amoled de 6,7 pouces à la définition de 2 340 × 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement variable entre 60 Hz et 90 Hz est de qualité pour le prix du smartphone. Bien que la luminosité soit un peu faible par moment, l’écran délivre des images de nettes à la colorimétrie juste. OneUI 6.1 offre de plus une navigation fluide et ergonomique, et profitera de plusieurs années de mises à jour.

Galaxy A16 // Source : Samsung

À ce prix, ce smartphone est-il une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire pour un modèle qui convient parfaitement comme premier smartphone pour un ado, ou pour remplacer votre smartphone vieillissant. Sans délivrer une grande puissance, sa puce MediaTek Helio G99 est à l’aise dans le multitâche et est même capable de faire tourner certains jeux peu gourmands.

Côté photo, les trois capteurs prennent des clichés au bon niveau de détail, et parfaitement exploitables. Si vous recherchez avant tout un bon photophone, il faudra toutefois plus vous orienter vers des modèles de milieu de gamme. Enfin, la batterie de 5 000 mAh permet une bonne journée d’autonomie.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !