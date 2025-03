Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les tablettes Surface de Microsoft sont des appareils entre une tablette et un PC portable. Le dernier modèle de Microsoft, la Surface Pro 11, est en ce moment moins cher avec les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Les tablettes sont pratiques au quotidien, que ce soit pour un usage à la maison ou pour des tâches professionnelles. Roi du marché, l’Apple iPad Pro M4 équipé de sa puce M4 fait des prouesses en termes de performances, mais pourrait faire mieux en termes d’OS pour tablette — surtout si vous l’utilisez en mode « Pc portable » avec un magic keyboard. La Surface Pro 11 est autant pensé comme une ardoise qu’un PC portable, et ce qui en fait sa force. Elle est en promotion pour les ventes flash de printemps d’Amazon.

La Microsoft Surface Pro 11 est normalement vendue 1 649 € à sa sortie l’été 2024. Elle est aujourd’hui disponible au prix de 999 € sur Amazon.

C’est quoi, cette tablette de Microsoft ?

La Surface Pro 11 est une machine polyvalente, autant une tablette qu’un PC portable. L’ardoise de Microsoft propose un design réussi et d’excellentes finitions, avec un dos en aluminium élégant. Elle possède une béquille pour clavier aimanté, afin de l’utiliser comme un PC portable traditionnel. Le clavier, quasiment indispensable pour profiter de la Surface Pro, est bien sûr vendu séparément.

Le modèle de clavier Surface Pro Keyboard est vendu au prix de 199 € sur Amazon. L’accessoire compagnon de la Surface Pro peut s’utiliser connecté à la tablette, comme un PC portable, mais peut aussi se détacher facilement de l’écran pour s’utiliser à distance en Bluetooth. Avec une frappe bien marquée et des touches agréables, le clavier offre un contrôle de la frappe précis. Son rétroéclairage est un peu faible, mais a le mérite d’être présent, tandis que le pavé tactile, bien que petit, fait le travail demandé.

Microsoft surface pro 11 // Source : Montage Numerama

À ce prix, la Surface Pro 11 est-elle une bonne affaire ?

Sous les 1 000 € c’est même une très bonne affaire pour une tablette/PC portable qui n’a rien à envier à l’iPad Pro, au contraire. Dans son architecture ARM, la Surface Pro 11 embarque la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm avec 12 cœurs à la fréquence de 3,4 GHz. Autant dire que la tablette à est à l’aise avec l’ensemble des tâches professionnelles, même les plus exigeantes. L’avantage de Microsoft sur Apple réside surtout dans l’utilisation de Windows, plus souple et moins rigide qu’iPadOS, extrêmement personnalisable et complet pour de la bureautique. L’expérience utilisateur est ainsi très bonne en tant qu’ordinateur portable, mais reste moins convaincante en tant que tablette.

La Surface Pro 11 est dotée d’un écran OLED de 13 pouces à la résolution de 2 880 x 1 920 pixels. La colorimétrie est juste, la luminosité optimisée et les contrastes profonds. Niveau autonomie, comptez une douzaine d’heures d’utilisation.

Les points à retenir sur la Surface Pro 11 :

Windows, personnalisable et complet

Un CPU Snapdragon X Elite

L’écran OLED de 13 pouces

