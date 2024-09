Réaliser des vidéos soignées sans matériel et sans studio c’est possible grâce à l’IA et c’est exactement ce que propose Vidnoz avec sa plateforme Vidnoz AI. Le plus ? C’est totalement gratuit.

Tourner et diffuser des vidéos à destination des professionnels comme des tutoriels ou des présentations représentent souvent un investissement conséquent : speaker, matériel audiovisuel, location de studio, la facture peut grimper vite et faire très mal au porte-monnaie. Alors que pour certains besoins, les solutions IA sont une excellente alternative. C’est le cas de Vidnoz AI qui propose un large catalogue de modèles de vidéos, personnalisables à l’envi, très simples à utiliser et surtout totalement gratuits.

Un accès gratuit

Le premier atout de Vidnoz AI est son accès libre et gratuit, un point fort rare pour être souligné.

En un clic, votre compte est crée sur le site Vidnoz AI. // Source : Numerama

Pour profiter du système de génération de vidéos dans son intégralité, il vous suffit simplement de créer un compte sur le site à l’aide d’une adresse mail. Vous disposerez alors de la possibilité de générer sans contraintes pas moins de 90 minutes de vidéos par mois à raison de 3 minutes par jour, soit la longueur de presque deux documentaires au format 52 minutes.

Si vos besoins sont en revanche récurrents et plus importants, l’entreprise propose plusieurs plans payants adaptés : indépendants, ou entreprise, Vidnoz a une solution pour chaque profil.

Un catalogue vaste et prêt à l’emploi

Pour répondre à tous les besoins, Vidnoz propose pas moins de 2800 modèles de vidéo prêts à l’emploi. Que vous ayez besoin de communiquer au sein de votre entreprise, de présenter un produit, un service ou de réaliser des vidéos pédagogiques, le site offre un large panel d’options tant sur les modèles utilisables que sur leur personnalisation.

Une vidéo d’exemple générée via Vidnoz AI

Pour créer sa propre vidéo, le processus est extrêmement simple : il suffit de choisir un modèle et de le personnaliser à l’envi. Vous pouvez y accoler votre propre script, changer la voix ou le visage de l’intervenant, ajouter du texte, choisir le format (paysage ou portrait), ajouter des “slides” pour créer une vidéo de plusieurs plans, ajouter des arrière-plans, bref les possibilités sont vastes.

Tous les fichires sont disponibles facilement et peuvent être modifiés à tout moment. // Source : Numerama

Une fois votre vidéo personnalisée, le logiciel la génère pour que les mouvements de l’avatar correspondent à votre texte et il ne vous reste plus qu’à la télécharger, au choix en 720 ou 1080p. La version 720p est en accès gratuit, en revanche, pour charger votre création en 1080p, un abonnement pro est nécessaire.

Vidéo, audio : les options sont infinies ou presque

Outre la génération de vidéos personnalisées, Vidnoz AI offre des prestations bien plus vastes dans le domaine de l’IA.

Si, pour des raisons précises, vous avez besoin d’apposer votre propre voix ou votre visage sur une vidéo, Vidnoz AI a la solution puisque l’entreprise propose de transformer l’une de vos photos en avatar IA. Mieux, votre voix est aussi synthétisable par la plateforme. Vous pourrez ainsi créer du contenu à votre image et à votre voix, dans le sens le plus littéral du terme.

Pour les usages plus internationaux, Vidnoz AI propose également un système de traduction IA très complet. Vous pourrez ainsi choisir entre la synchronisation labiale ou l’ajout de sous-titres dans presque toutes les langues.

Vidnoz AI permet de générer des scripts pour vos vidéos. // Source : Vidnoz AI

Et si vous partez de zéro sans savoir où vous voulez aller dans la création de votre contenu vidéo, Vidnoz AI a aussi pensé à vous. L’entreprise propose de vous générer des scripts par IA. Vous avez besoin de mettre en avant un service, un produit, vous savez ce que vous voulez mettre en avant, mais vous ne savez pas comment le faire ? Indiquez quels sont les éléments importants que vous souhaitez mettre en avant, et l’IA vous proposera un script complet et rythmé pour donner vie à vos contenus vidéos. De quoi devenir un professionnel du montage vidéo sans avoir besoin d’investir dans un studio ou du matériel professionnel.

