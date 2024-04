Lecture Zen Résumer l'article

Depuis plusieurs années, la rumeur d’un casque Xbox VR circule. Microsoft, comme Sony, va-t-il se mettre aux jeux immersifs ? L’entreprise va bel et bien lancer un casque de réalité virtuelle, mais avec des ambitions très différentes.

Mettre un casque de réalité virtuelle pour jouer à la Xbox, c’est déjà possible. Une application Xbox Game Pass est disponible sur les casques Meta Quest (elle permet de jouer à des jeux en streaming) et, techniquement parlant, n’importe quel navigateur web permet d’accéder au Xbox Game Pass. Un casque comme l’Apple Vision Pro, relié à une manette Xbox, peut donc servir à ce type d’usage.

Dans un futur sans doute proche, Microsoft va lancer son propre casque de réalité virtuelle, aux couleurs de la Xbox. Va-t-on pouvoir jouer à Halo ou à Forza en 360 degrés ? Non, puisqu’il s’agira d’un casque Meta Quest 3 personnalisé, conçu seulement pour virtualiser l’écran de sa console (ou un jeu en streaming) sur un écran 2D.

Meta veut devenir le « Android de la VR »

Pourquoi faire cette annonce maintenant ? Parce que Meta, après avoir passé des années à réserver son système d’exploitation à ses propres casques (Oculus et Quest), a décidé d’ouvrir Horizon OS aux constructeurs tiers. Son objectif est de devenir incontournable dans le monde de la VR, au même titre qu’Android sur smartphone ou Windows sur PC. Le groupe de Mark Zuckerberg espère voir tourner son système d’exploitation sur de nombreux casques, pour ne pas laisser à Google ce luxe avec Android XR, un système d’exploitation qui devrait être dévoilé en mai.

Déjà en partenariat avec Microsoft, Meta mise sur la Xbox pour faire parler de son initiative. Le casque Xbox VR, présenté comme « une édition limitée », sera un des premiers produits sous Horizon OS avec le logo d’une autre marque. Il devrait s’agir d’un Meta Quest 3 noir et vert, avec les applications Xbox préinstallées, mais sans aucune autre différence technique. On devrait pouvoir faire les mêmes choses avec le casque Xbox VR et un Meta Quest 3.

La seule photo du casque Xbox pour l’instant. // Source : Meta

Un produit incomparable au PlayStation VR2

Avec son casque Xbox VR, Microsoft devrait s’adresser à un marché différent de celui de Sony qui, avec son casque PS VR2, croit aux jeux immersifs. Il n’y a pas beaucoup de titres compatibles sur PS5, mais le PS VR2 permet techniquement de téléporter le joueur au milieu d’un monde ouvert. Le casque Xbox, lui, permettra juste d’afficher un écran de télévision géant devant soi, pour jouer à des titres en 2D. Il s’agit aussi d’un casque autonome, sur batterie, là où le PS VR2 doit être relié à une PS5 pour fonctionner.

Le casque PS VR2 se destine aux expériences immersives. // Source : Numerama

D’ailleurs, puisque le casque de Xbox sera sous Horizon OS, il pourra aussi contrôler une PS5 à distance avec la technologie Remote Play… Bref, le casque Xbox VR sera un ravissant objet de collection pour les fans de la console de Microsoft, mais pas du tout un casque conçu pour faire rayonner les jeux Xbox.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !