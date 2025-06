Lecture Zen Résumer l'article

Après une arrivée surprrise sur iPhone en février 2025, Adobe Photoship fait ses débuts sur Android. L’application de retouche photo est disponible en bêta.

Depuis le mardi 3 juin, il est enfin possible de télécharger l’application Photoshop sur le Google Play Store, quelques mois après sa sortie sur iOS. Un lancement pas total, puisque l’application est encore en bêta. Il s’agit néanmoins de la première fois qu’un vrai Photoshop, avec des fonctions d’édition, débarquent sur smartphone.

La version Android de Photoshop peut être téléchargée gratuitement

Durant cette phase de bêta, toutes les fonctionnalités sont gratuites. Par la suite, il faudra souscrire un abonnement pour l’utiliser ; on s’attend à ce que ce soit le même que sur iOS. Il devrait s’agir de l’abonnement Photoshop Mobile & Web, proposé à 8,99 euros par mois (ou 79,99 euros par an). On vous conseille donc d’essayer l’application le temps du test, pour voir ce qu’elle apporte vraiment par rapport à un Google Photos.

Firefly s’invite sur Android avec l’application mobile Photoshop // Source : Adobe

Pour les utilisateurs gratuits, il restera quelques fonctionnalités (mais pas les outils les plus poussés et les fonctions d’IA générative). Les abonnés à Creative Cloud (avec la formule avec Photoshop) auront évidemment un accès gratuit à toute l’application.

Quelles différences entre Photoshop et Photoshop Express ?

Mais pourquoi Adobe sort une application Photoshop, alors qu’il existe déjà une application Photoshop gratuite depuis des années ? Celle qui existe déjà est Photoshop Express. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application plus simpliste, destinée à un plus grand public.

Photoshop est disponible en bêta sur le Play Store // Source : Capture Numerama

Contrairement à Photoshop (tout court), Photoshop Express offre des préréglages et des modèles rapides. Les calques et la personnalisation sont limités. En termes d’IA, on peut surtout supprimer l’arrière-plan, faire des retouches automatiques mais c’est à peu près tout. Là où Photoshop se veut l’équivalent mobile de la version ordinateur.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama