Samedi soir à 21h, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Des dizaines de millions de personnes regarderont sans doute le match du 31 mars 2025. Des spectateurs susceptibles de vous spoiler avec un hurlement, des applaudissements ou un klaxon. Voici nos conseils pour être le plus en direct possible.

Si vous avez vue sur la tour Eiffel, fermez vos volets. À Paris, la mairie compte illuminer son monument le plus célèbre à chaque but du Paris Saint-Germain, à l’occasion de la finale de Ligue des champions du 31 mai 2025. Il ne s’agit pas du seul risque de se faire divulgâcher l’issue du match, alors que les retards entre le vrai monde et la télévision se sont profondément accentués ces dernières années. La faute à la diffusion par Internet, qui n’est pas aussi instantanée que les bonnes vieilles antennes.

Samedi soir, l’enjeu est majeur pour les fans du Paris Saint-Germain et pour le football français. La France pourrait remporter sa première Ligue des champions depuis 1993, si le PSG arrive à vaincre l’Inter Milan. Un événement que vous n’avez probablement pas envie de vous faire spoiler par un voisin un peu trop en avance qui crierait un peu trop fort.

Comment regarder le match PSG-Inter avec le moins de retard possible ?

En 2025, la télévision est un flux en direct que l’on peut capter de différentes manières. La TNT s’approche le plus de la méthode « à l’ancienne » avec une image que tout le monde voit en même temps, tandis que le streaming par Internet correspond à des bouts de plusieurs secondes découpés et mis en cache par votre appareil, qui doit donc en enregistrer plusieurs avant de vous proposer du live.

Si vous regardez M6 ou Canal+ avec la TNT ou la box de votre opérateur, vous devriez avoir un retard d’environ 5 secondes. En revanche, si vous utilisez une application comme Molotov, myCANAL ou M6+, attendez-vous à un retard de 40 secondes. De quoi largement laisser du temps à vos voisins de faire trembler les murs, et donc de vous gâcher une action.

Retard sur le direct TNT ≈ 5 secondes Box opérateur/satellite ≈ 5 secondes Streaming « Low Latency » ≈ 10 secondes Application streaming (myCANAL, Molotov) ≈ 40 secondes Streaming illégal / IPTV ≈ 60 secondes

Dans la mesure du possible, et même si les commentaires ne vous plairont peut-être pas, nous vous conseillons de privilégier M6 depuis la TNT, qui sera le moyen le plus sûr de regarder le match avec le moins de retard sur la réalité. M6 depuis votre box (Orange, SFR, Free, Bouygues) est aussi une bonne alternative, mais il y a souvent un écart de 2 ou 3 secondes par rapport à la TNT. En revanche, M6 depuis M6+, Molotov, myCANAL ou l’application de votre opérateur est une mauvaise idée. Dans cette configuration, il y aura plusieurs dizaines de secondes de retard entre un but à Munich et sa retransmission chez vous.

Et Canal+ ? Depuis la box de votre opérateur ou un décodeur Canal, le retard devrait être léger. Il ne devrait y avoir un écart que de quelques centièmes de secondes avec la TNT. En revanche, depuis myCANAL, il y aura par défaut un retard de 40 secondes. Un réglage caché dans l’application myCANAL sur Apple TV permet d’activer le « streaming low latency », avec 10 secondes de retard, mais il restera un léger décalage avec M6 sur la TNT. Et cette technologie, qui propose des petits bouts en cache pour aller plus vite, a pour défaut de bugger souvent.

Le streaming temps réel dans les réglages de myCANAL, sur Apple TV. // Source : Numerama

Le streaming depuis des applications comme Twitter ou des sites illégaux (d’autant plus inutile que la finale est gratuite) est encore plus en retard. Il y a environ 1 minute de décalage.

Autre option pour aller encore plus vite, mais au sacrifice de l’image : la radio (FM de préférence, les webradios ont le même problème que la télé), qui a pour mérite de proposer la même chose à tout le monde, contrairement à la télé. Le match sera commenté par la plupart des antennes avec une latence quasiment inexistante sur Munich. Mais le problème est que l’on voit alors une action décalée à la télé.

Attention à vos applications et à vos messages

Autre astuce un peu facile : mettez le son un peu fort. Même en étant en direct, le risque est de vous faire spoiler par les klaxons des voitures qui écoutent la radio.

Enfin, dernier conseil : mettez-vous en ne pas déranger sur votre téléphone. Entre les textos de vos amis, les notifications de OneFootball, Fotmob ou n’importe quel média (on image que des push sur l’ouverture du score auront lieu vu l’importance du match), le téléphone est le pire ennemi du fan de foot. Mieux vaut l’utiliser à la mi-temps et à la fin du match, pas pendant ! Et enfin, puisque ne pas le dire nous briserait le cœur : ALLEZ PARIS !

