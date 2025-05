Lecture Zen Résumer l'article

Après un spectaculaire match aller conclu sur un score de 3-3, l’Inter Milan et le FC Barcelone s’affrontent ce mardi 6 mai 2025 à 21h au stade Giuseppe Meazza (San Siro) pour la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Le premier affrontement au stade olympique de Montjuïc a été riche en rebondissements. L’Inter a rapidement pris l’avantage avec un but de Marcus Thuram dès la première minute, suivi d’un doublé de Denzel Dumfries. Le FC Barcelone, mené par le jeune Lamine Yamal, auteur d’un but et d’une passe décisive, a su revenir au score grâce à des réalisations de Ferran Torres et Raphinha. Ce dernier a provoqué le but de l’égalisation sur un tir dévié par le gardien Yann Sommer.

Où suivre le match retour Inter Milan – FC Barcelone en direct ?

Attention, le mardi, Canal+ ne diffuse pas les matchs sur sa chaîne principale ! C’est Canal+ Foot qui prend le relai. Il faudra donc mettre la chaîne TV Canal+ Foot sur votre décodeur Canal+, ou la chaîne numérique Canal+ Foot sur l’application myCanal. Elle est disponible sur toutes les plateformes et la plupart des box TV et TV connectées.

Les enjeux du match : qui est favori entre l’Inter et le Barça ?

Avec un score cumulé de 3-3 et la règle des buts à l’extérieur abolie, aucune des deux équipes ne bénéficie d’un avantage. En cas d’égalité après 90 minutes, des prolongations, voire une séance de tirs au but, départageront les deux formations. Le vainqueur affrontera en finale le Paris Saint-Germain ou Arsenal, qui s’affrontent le 7 mai 2025.

L’enjeu est donc grand pour les deux équipes : accéder à la finale de la plus prestigieuse des coupes européennes. À date, Barcelone est premier de Liga et l’Inter est second de Serie A. Le haut du tableau, dans ces deux championnats, se tient dans un mouchoir de poche. Au vu de ses prestations cette année, Barcelone peut faire figure de favori. Les sites de paris proposent une cote plus élevée pour une victoire de l’Inter, ce qui confirme cette tendance.

Inter – Barça est-il diffusé en 4K HDR ?

Oui. le match sera disponible en 4K HDR sur le canal Canal+ UHD HDR, avec toutefois une précision à apporter : ce n’est pas de la vraie 4K, mais une simple mise à l’échelle.

