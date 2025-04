Située en Bretagne, W3Cam est spécialisée depuis 20 ans dans la vente de systèmes de vidéosurveillance et de sécurité sur IP. Partenaire de grands groupes comme La Poste, la RATP ou certains ministères, W3Cam s’engage à sécuriser les sites les plus sensibles, mais pas uniquement. Elle peut aussi s’occuper de la sécurité de votre foyer pour que vous puissiez partir sereinement en vacances.

En termes de sécurité et de vidéosurveillance, qui peut le plus peut le moins. Et c’est particulièrement vrai pour W3Cam. Vous ne connaissez peut-être pas cette entreprise. Pourtant, elle, connait de nombreux sites professionnels de l’Hexagone. Et pour cause, elle sécurise une grande partie d’entre eux.

De Thalès au groupe La Poste en passant par la SNCF, W3Cam, peut se targuer d’accompagner les plus grands depuis 20 ans. Une expertise que l’entreprise met également à disposition des particuliers en proposant des solutions personnalisées par des produits de marques de renom, comme Axis, Hikvision, Dahua, Hanwha, Milestone ou encore Ajax.

Vingt ans d’expertise dans la surveillance

Spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance de solutions de vidéosurveillance, d’alarmes et de contrôle d’accès, W3CAM accompagne depuis 2005 plus de 14 000 clients issus de secteurs variés (commerces, industries, collectivités, établissements de santé ou encore écoles).

Que ce soit pour sécuriser une habitation ou un site sensible, optimiser la gestion en local comme à distance ou désormais capturer des données importantes via l’intelligence artificielle embarquée, W3CAM mise sur deux gros arguments : innovation et fiabilité. Pour y parvenir, l’entreprise bénéficie de l’expertise d’une équipe de professionnels certifiés et assure un service complet, de A à Z.

W3Cam profite de l’expertise d’une équipe de professionnels du secteur. // Source : W3Cam

Par ailleurs, W3CAM s’astreint à une politique rigoureuse d’acquisition de certifications et une veille technologique constante. Un moyen de répondre aux exigences élevées des professionnels et de proposer des services répondant aux normes les plus exigeantes.

Parmi ces certifications, on retrouve Axis, Milestone, Hikvision ou encore Genetec qui garantissent le respect de nombreuses normes de sécurité tant pour les techniciens spécialisés de l’entreprise que pour le matériel utilisé.

Au-delà des certifications, l’entreprise accompagne son expertise d’un matériel de qualité, notamment en utilisant des caméras IP les plus performantes pour la surveillance.

Choisir les meilleures solutions pour la surveillance des locaux

L’intérêt de ces caméras de surveillance par rapport à leurs ancêtres analogiques est multiple.

Contrairement aux caméras classiques, les caméras IP ont la particularité d’utiliser une connexion réseau (internet, LAN ou WI-FI) pour transmettre des images et des vidéos sur un réseau LAN. Cela permet de visualiser et de gérer les flux vidéo en local comme à distance (via internet), souvent en temps réel, à l’aide d’un VMS, d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.

Une caméra IP permet de voir en temps réel ce qui se passe chez vous, depuis votre smartphone. // Source : Midjourney

Ces caméras convertissent directement les images capturées en données numériques, ce qui facilite leur stockage, leur traitement et leur transmission. Elles sont largement utilisées dans les systèmes modernes de vidéosurveillance pour leur flexibilité et leurs fonctionnalités avancées (Lecture de plaque, comptage, détection incendie…).

Mieux, un grand nombre d’entre elles utilisent la technologie Power over Ethernet (PoE) qui permet d’alimenter la caméra et de transmettre les données via un seul câble Ethernet. Un gros avantage qui réduit considérablement les soucis de câblage et simplifie de fait l’installation.

Question sécurité, les caméras IP sont également supérieures. Leurs flux vidéo sont en effet cryptés pour empêcher tout accès non autorisé. Certaines d’entre elles intègrent également des systèmes de cybersécurité avancés pour protéger le réseau contre les intrusions.

Elles offrent enfin l’avantage de bénéficier d’un écosystème évolutif qui leur permet de bénéficier de mises à jour régulières, pour renforcer la sécurité des données enregistrées et mieux se prémunir contre d’éventuelles tentatives de piratage.

Une installation clés en main et des produits adaptés à tous les besoins

Pour répondre aux besoins de ses clients, entreprises comme particuliers, W3Cam propose une gamme complète de services pour répondre aux besoins en sécurité de tous. L’entreprise assure ainsi la vente d’équipement de vidéosurveillance et de sécurité, incluant des caméras IP, des enregistreurs NVR PoE et des commutateurs réseau.

W3Cam dispose d’un catalogue complet pour sécuriser votre logement. // Source : W3Cam

L’équipe de techniciens certifiés de W3Cam prend en charge l’installation pour les professionnels, ainsi que la vente pour les professionnels et les particuliers. Elle propose par ailleurs une assistance à la mise en service, garantissant une installation efficace et parfaitement adaptée aux spécificités de chaque lieu. W3Cam assure un service de maintenance complet afin de garantir le bon fonctionnement et la durabilité des systèmes installés. En amont, les ingénieurs avant-vente conseillent les clients pour choisir les solutions les plus adaptées à leurs besoins, tandis que le service après-vente offre un support technique réactif et de haute qualité.

