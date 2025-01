Et si vous changiez enfin votre contrat d’énergie pour adopter un mode de consommation plus en accord avec les enjeux environnementaux ? C’est ce que vous propose EDF avec ses offres d’électricité 100 % verte, à des tarifs avantageux.

Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence et la multiplication des sources d’approvisionnement, le choix d’un contrat d’électricité peut s’avérer complexe. Car au-delà du choix de la tarification ou du nombre de kWh nécessaire au bon fonctionnement de vos appareils, il est désormais possible d’opter pour des offres qui correspondent mieux à vos usages ou vos engagements.

Une bonne illustration de la diversité des offres disponibles actuellement, et de leur adaptabilité aux différents modes de consommation, reste la multiplication d’offres d’électricité verte. Des offres plus respectueuses de l’environnement, plus vertueuses, et qui se déclinent de diverses façons pour coller au plus près aux besoins de consommateurs, comme le feraient des offres plus traditionnelles. Ne serait-il donc pas temps de participer activement à la transition énergétique avec une offre plus adaptée aux enjeux environnementaux de notre époque ?

L’électricité verte, c’est quoi ?

Dans sa définition la plus courante, le terme électricité verte désigne généralement l’électricité produite à partir de ressources renouvelables et peu polluantes. Des sources d’énergie plus écologiques, souvent naturelles, qui visent à limiter l’émission de gaz à effet de serre et endiguer le réchauffement climatique. Très concrètement, cette électricité peut être générée avec :

l’énergie solaire (panneau photovoltaïque) ;

l’énergie hydraulique (barrage, conduites forcées) ;

l’énergie éolienne ;

la biomasse (combustion de déchets verts entre autres) ;

l’énergie géothermique.

Considérées comme inépuisables, aisément renouvelables et peu polluantes, ces sources d’énergie s’opposent aux énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui sont, elles, épuisables et plus nocives pour l’environnement.

Panneaux solaires, éoliennes ou hydraulique, les sources d’énergie verte sont nombreuses. // Source : Image d’illustration – Pixabay

Les énergies vertes possèdent de nombreux avantages au-delà de leur impact écologique. Et bon nombre d’entre eux se jouent sur le plan économique. Opter pour des énergies renouvelables permet non seulement d’augmenter l’indépendance énergétique, mais aussi de stabiliser les coûts. Ce type d’énergie est en effet moins soumis aux fluctuations tarifaires que les énergies fossiles qui évoluent en fonction du marché. Il suffit de regarder l’évolution des couts de l’électricité et du gaz de ces dernières années pour s’en apercevoir.

Comment bien choisir son offre d’électricité verte ?

Il existe plusieurs critères à étudier avant de sélectionner une offre d’électricité verte. Le premier reste indubitablement si le fournisseur d’énergie verte que vous convoitez répond aux critères d’engagement préconisés par l’ADEME, notamment via son label VerVolt. Un label qui comporte deux niveaux (engagé et très engagé), et qui est aujourd’hui attribué à la grande majorité des acteurs de l’énergie en France.

Autre critère à considérer : la provenance de l’électricité. Toutes les offres d’énergie vertes n’utilisent pas les mêmes sources. Il est donc intéressant de regarder les moyens de production utilisés (hydraulique, éolien, solaire, etc) mais également la localisation des sources de production. Une énergie produite en France sera toujours moins polluante qu’une énergie produite en Europe ou ailleurs dans le monde, simplement en raison du processus d’acheminement.

À noter que certains fournisseurs d’énergie verte ne produisent pas directement cette énergie, et font appel à des « Garanties d’Origines ». Comprenez par là qu’ils achètent et injectent dans le réseau de l’électricité issue de sources renouvelables certifiées pour compenser la consommation de leur client.

Savoir d’où vient l’électricité proposée par son contrat d’énergie est primordial. // Source : Pexels

Le prix est évidemment un facteur à prendre en compte. Généralement, une offre d’électricité comporte deux postes de dépenses. D’un côté, l’abonnement au service. De l’autre, le prix au kWh (avec potentiellement une distinction entre heures creuses et heures pleines). Avant de choisir son offre d’électricité, il est toujours intéressant de comparer le coût du kWh proposé par le contrat à celui indiqué par le tarif réglementé, car nombreux sont les fournisseurs à offrir des prix inférieurs.

Dernier point à ne pas négliger : vos besoins et usages. En fonction du type de logement (maison individuelle ou appartement), de sa taille, des équipements à alimenter (gros électroménager, voiture électrique, chauffages), des modes de consommation (diurne ou nocturne), vous n’aurez pas forcément besoin de la même chose. Il est donc important d’éplucher soigneusement les offres avant de se décider.

Quelles sont les offres d’électricité verte proposées par EDF ?

À l’heure actuelle, EDF propose quatre offres d’électricité verte dans son catalogue. Chacune d’elles propose bien évidemment une électricité 100 % verte (en garantie d’origine) et un tarif au kWh avantageux, souvent plus bas que celui du tarif réglementé. Selon vos besoins, vous pouvez donc opter pour :

l’offre Vert électrique : il s’agit de l’offre verte basique proposée par EDF, qui propose en moyenne des factures inférieures de 3 euros TTC par rapport au tarif réglementé en vigueur. L’électricité verte pour cette offre vient en majorité d’énergie hydraulique, et dans une moindre mesure, d’énergie éolienne et de la biomasse ;

il s’agit de l’offre verte basique proposée par EDF, qui propose en moyenne des factures inférieures de 3 euros TTC par rapport au tarif réglementé en vigueur. L’électricité verte pour cette offre vient en majorité d’énergie hydraulique, et dans une moindre mesure, d’énergie éolienne et de la biomasse ; l’offre Vert électrique Weekend : comme son nom le suggère, cette offre propose un prix plus avantageux le weekend et les jours fériés avec une économie de 30 % sur le prix du kWh HT. L’électricité est ici aussi fournie en grande partie d’origine hydraulique ;

comme son nom le suggère, cette offre propose un prix plus avantageux le weekend et les jours fériés avec une économie de 30 % sur le prix du kWh HT. L’électricité est ici aussi fournie en grande partie d’origine hydraulique ; l’offre Vert électrique Auto : pensée pour les possesseurs de véhicules électriques, cette offre propose un tarif au kWh inférieur de 50 % HT en heures creuses par rapport aux heures pleines. Encore une fois, l’électricité fournie par EDF pour cette offre provient majoritairement de l’énergie hydraulique. Attention, cette offre est limitée aux habitations individuelles ;

pensée pour les possesseurs de véhicules électriques, cette offre propose un tarif au kWh inférieur de 50 % HT en heures creuses par rapport aux heures pleines. Encore une fois, l’électricité fournie par EDF pour cette offre provient majoritairement de l’énergie hydraulique. Attention, cette offre est limitée aux habitations individuelles ; l’offre Vert électrique Régional : cette offre est idéale si vous souhaitez investir localement dans les énergies renouvelables. Au moment de la souscription, vous pouvez choisir une région en France pour y soutenir la production d’énergies renouvelables. Cette offre, labellisée « Engagée » par l’ADEME, propose une électricité issue de l’énergie éolienne via le mécanisme des Garanties d’origine.

EDF propose quatre offre d’énergie verte. // Source : EDF

Chacun de ces contrats possède deux options. Une option de base qui propose un tarif au kWh similaire toute la semaine, et une option Heures Creuses qui offre un tarif au kWh plus avantageux pendant certaines périodes de la journée.