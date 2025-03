Comment créer une installation de récupération de l’énergie solaire adaptée à mes besoins et aux contraintes de mon domicile ? Une question épineuse lorsque l’on cherche à se lancer dans l’aventure, et dont la réponse porte un nom simple : Beem.

Encore inaccessibles pour le commun des mortels il y a de cela quelques années, les installations de récupération de l’énergie solaire sont désormais en plein boom. De nombreux fabricants se sont emparés du sujet et proposent à présent des équipements performants, abordables et surtout, qui ne nécessitent pas d’avoir un diplôme d’ingénieur dans la poche pour fonctionner.

Outre les bienfaits environnementaux, la récupération d’énergie solaire permet aussi de faire baisser sa facture énergétique. Un réel avantage budgétaire, surtout lorsque l’on fait le bilan des variations du coût de l’électricité et du gaz de ces dernières années. Avec ses solutions de récupération de l’énergie solaire clefs en main centrées autour du stockage et un accompagnement hors pair, Beem se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du secteur en France. Découvrez comment la firme française peut vous accompagner pour franchir le cap et faire vos premiers pas vers l’indépendance énergétique.

Un accompagnement de la conception à l’installation

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, se lancer dans l’installation d’un système de récupération de l’énergie solaire ne consiste pas à installer deux ou trois panneaux solaires, un onduleur et, éventuellement, une batterie. La démarche est en réalité beaucoup plus complexe que ce que l’on peut penser au premier abord, car au-delà des aspects purement matériels, il faut aussi procéder à de nombreuses démarches administratives. Des démarches auprès de votre commune ou de la ville dans laquelle vous habitez, mais aussi auprès d’Enedis puisque vous vous branchez sur le réseau électrique général.

Une to do list assez longue, qui demande parfois des connaissances techniques assez poussées, et qui peut s’avérer particulièrement pénible si l’on est néophyte (ou si l’on soufre de phobie administrative). C’est là que Beem intervient. Car la société française ne se cantonne pas uniquement à la vente de matériel, et propose un véritable service d’accompagnement pour vous aider à réaliser votre projet de A à Z.

Beem propose une installation s’adapte aux spécificités de votre lieu d’habitation, du type d’habitation au climat de la région // Source : Beem

En vous rendant sur la page du simulateur Beem, vous pouvez remplir un questionnaire qui permet à la société de cerner vos besoins. Communiquez votre situation, les caractéristiques de votre logement (appartement, maison, localisation), le montant de votre facture énergétique mensuelle ainsi que le type d’installation que vous souhaitez pour obtenir une ébauche de projet. Un conseiller vous aidera ensuite à le peaufiner afin d’aboutir au résultat désiré.

Mais l’accompagnement de Beem ne s’arrête pas là. La société vous aide aussi à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires au bon déroulement de votre projet, et peut même vous conseiller sur les aides que vous pouvez obtenir. C’est aussi Beem qui vous accompagnera durant la pose de vos panneaux solaires et après grâce à son service client situé dans l’Hexagone.

Beem Roof et Beem Battery : la récupération de l’énergie solaire à portée de main

Afin de proposer un service de qualité de A à Z, Beem ne procure pas uniquement un accompagnement. La société française propose aussi tout le matériel nécessaire pour créer une installation photovoltaïque complète. À commencer par des panneaux solaires avec son offre Beem Roof dotée d’un catalogue étendu qui permet à coup sûr de trouver le matériel adapté à chaque situation. Quelle que soit la typologie de toiture, ou la puissance nécessaire (de 3 à 9 kWc), il y a forcément un panneau qui correspond à la situation.

L’autre pan d’une installation Beem, et le véritable cœur du système, est fourni via les offres Beem Battery. Comme son nom l’indique, cette brique permet de fournir le système de stockage de l’énergie solaire généré par les panneaux photovoltaïques. Avec trois capacités différentes (6,6, 10 ou 13 kWh), le constructeur s’assure que chaque installation est parfaitement dimensionnée pour les besoins de ses utilisateurs. Et avec 15 ans de garantie, autant dire que Beem ne plaisante pas sur la qualité de son matériel.

Avec ses différents modèles de batteries aux capacités de stockage différentes, Beem propose une solution ajustée aux spécificités de votre consommation. // Source : Beem

La combinaison de ces deux éléments permet aux foyers équipés de profiter de plusieurs avantages. L’énergie récupérée par les panneaux solaires est en effet réinjectée directement dans le circuit électrique du domicile pour limiter la consommation électrique traditionnelle. En cas de surproduction des panneaux, l’énergie est alors stockée dans les batteries pour être utilisée plus tard, si le soleil vient à manquer par exemple. Une opération qui se fait automatiquement, sans que l’utilisateur s’en aperçoive, et qui peut franchement dépanner en cas de panne de courant, le système pouvant alimenter une habitation pendant près de 24 heures avec des batteries chargées au maximum.

Un système connecté pour garder le contrôle sur votre consommation électrique en permanence

Afin de proposer une expérience véritablement clefs en main, Beem offre aussi tout le nécessaire pour contrôler son installation grâce à Beem OS et son application tout-en-un. Connectée aux batteries et aux panneaux solaires, cette application permet de suivre en temps réel les entrées et sorties d’énergie, la répartition entre l’énergie solaire et celle issue du circuit général ou encore le niveau d’électricité stockée.

L’utilisation repose sur de nombreux algorithmes afin d’optimiser en permanence la production, le stockage et la consommation pour conduire les utilisateurs vers l’indépendance énergétique. Un dispositif complet qui permet, selon les données récoltées par Beem, d’économiser jusqu’à 80 % sur sa facture d’électricité. Un pourcentage qui dépend bien évidemment de plusieurs variables comme le type de toit sur lequel sont installés les panneaux solaires, le taux d’ensoleillement ainsi que les habitudes de consommation du logement équipé.

L’application Beem et Beem OS permettent de gérer l’intégralité de votre installation solaire en toute simplicité // Source : Beem

Simples à utiliser, économiques et écologiques, les solutions de récupération de l’énergie solaires proposées par Beem sont parfaites pour tous ceux qui souhaitent faire un premier pas vers l’autonomie énergétique. Pour découvrir quel type d’installation répond le mieux à vos besoins, il vous suffit d’aller faire un tour sur le site de Beem et de lancer le simulateur de projet solaire qui y est proposé.

