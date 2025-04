Lecture Zen Résumer l'article

Google Translate s’est rapidement imposé comme le service bien commode pour faire des traductions de pages web entières, ou bien de morceaux de texte récupérés ici ou là. Mais il en existe d’autres, y compris made in Europe. Voici deux alternatives : DeepL et Reverso.

Dans un contexte géopolitique tendu, il est bon de rappeler qu’il existe des alternatives européennes compétitives et performantes aux services et produits des géants américains. Or, à l’heure où l’Amérique lance des droits de douane à tout va, c’est l’occasion de se se demander s’il n’y a pas aussi bien, voire mieux sur le Vieux Continent.

Il s’avère que les solutions disponibles n’ont pas à rougir.

Les alternatives européennes à Google Translate

DeepL, une traduction dans le contexte

L’interface de DeepL. //Source : DeepL GmbH

Développé par une entreprise allemande, DeepL est un service de traduction performant qui a fortement gagné en popularité ses dernières années, notamment grâce à l’intelligence artificielle et ses traductions tenant compte du contexte.

Disponible sous forme d’un logiciel pour ordinateur, d’applications mobiles pour Android et iOS, mais aussi d’extensions pour navigateur web et de plateforme en ligne, DeepL offre une qualité de traduction supérieure, en anglais et dans de nombreuses autres langues. Et lorsqu’un mot semble incorrect par rapport au contexte, vous avez la possibilité de sélectionner une autre traduction dans une liste de propositions.

De très nombreuses langues sont prises en charge et vous avez même la possibilité d’importer des documents (PDF, DOCX ou PPTX) pour les faire traduire. Grâce à l’IA, DeepL propose aussi des services de rédaction et de correction, et si vous travaillez avec des termes professionnels spécifiques, vous pouvez également enregistrer les mots dans un glossaire afin que le service les identifie et les intègre directement dans les traductions.

Notez qu’il existe DeepL Pro, qui, via un abonnement payant, vous permet de traduire des textes en illimité, de personnaliser vos traductions, et d’utiliser DeepL Write.

DeepL Télécharger gratuitement

Reverso, traduire avec l’IA

Source : Reverso-Softissimo

Reverso est français. Son système linguistique est basé sur un système de traduction neuronale via l’IA, qui affine les traductions selon le reste du texte et, donc, le contexte. L’interface est moins esthétique que DeepL mais les traductions sont de qualité et c’est finalement le plus important. Reverso prend en charge plus de 25 langues et la traduction de documents complets. Une grande variété de formats de fichiers est disponible à l’importation. Les utilisateurs disposent aussi d’outils complémentaires comme le correcteur orthographique ou le dictionnaire, qui a aussi un intérêt pédagogique, vous permettant de consulter une liste de synonymes et les définitions de certains mots.

Autre point fort de Reverso : son extension pour navigateur web. Sélectionnez dans les paramètres de l’extension les langues impliquées dans votre traduction et lorsque vous survolez un mot inconnu dans cette langue avec votre curseur, une liste de propositions de traduction s’affichera. Et le mieux, c’est que cela fonctionne non seulement sur n’importe quel contenu, qu’il s’agisse d’un simple texte, d’une transcription d’une vidéo sur votre service de streaming vidéo préféré, etc.

Comme DeepL, il est possible de souscrire un abonnement pour profiter d’une version moins limitée de Reverso dans le volume de traductions autorisées.

Reverso Télécharger gratuitement

