De nombreux internautes signalent ce vendredi 28 février 2025 leurs difficultés pour utiliser WhatsApp et Messenger. L’envergure de la panne touchant les deux messageries semble mondiale.

Peut-être n’arrivez-vous plus à joindre vos proches, ce vendredi 28 février 2025, si vous leur écrivez via Messenger ou WhatsApp. Vous n’êtes pas seuls : de nombreux autres internautes signalent cette après-midi des difficultés pour accéder aux deux messageries. Selon nos confrères de BFM TV, la panne concernerait même le monde entier.

En raison de cette panne, des usagers de Messenger et WhatApp n’arrivent plus à recevoir ou envoyer des messages. Les appels audio et vidéo paraissent également empêchés. L’incident rappelle l’immense panne qui avait affecté Instagram, WhatsApp et Facebook il y a quelques mois, en décembre 2024.

Messenger et WhatsApp sont en panne

Sur Downdetector, le site qui permet de signaler des pannes de services en ligne, presque 9 000 personnes ont signalé rencontrer des problèmes avec WhatsApp, tandis qu’environ 400 personnes ont signalé des dysfonctionnements rencontrés sur Messenger, aux alentours de 17h. Une partie des signalements provient de personnes se trouvant en France.

Les pannes WhatsApp signalées sur Down Detector. // Source : Down Detector

Les pannes Facebook Messenger signalées sur Down Detector. // Source : Down Detector

La panne ne semble cependant pas affecter l’accès à Facebook, ni à Threads, qui font également partie du groupe Meta.

Sur les réseaux sociaux, des témoignages de personnes concernées par la panne ont été publiés dans l’après-midi. « C’est juste chez moi ou WhatsApp est en panne ? », « WhatsApp en panne depuis 15h30 GMT. Impossible d’envoyer ou de recevoir un message », peut-on notamment lire sur X (ex-Twitter).

Pour l’instant, Meta ne semble pas encore avoir communiqué officiellement sur cette panne via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

