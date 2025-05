Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] C’est le bon moment de refaire son installation TV. Boulanger propose le nouveau téléviseur LG 55QNED est à 750 € avec une barre de son LG offerte.

LG propose de nombreux téléviseurs, certains à des prix élevés, d’autres au rapport qualité-prix imbattable. Dans tous les cas, le fabricant accompagne ses modèles de dalles de qualité, idéale pour le cinéma et les jeux vidéo. Ce nouveau modèle QNED sorti récemment a de quoi en mettre plein la vue, et ne vous obligera pas à sacrifier sur votre budget vacances, grâce à plusieurs promotions et un cadeau qui ne laisse pas indifférent.

Le téléviseur LG 55QNED86A de 55 pouces de 2025 est normalement vendu 1 099 €. Il est proposé au prix de 899 € sur le site de Boulanger. Une fois dans le panier, son prix baisse de 50 € grâce à une remise immédiate, puis, une offre de remboursement de 100 €, disponible jusqu’au 22 juin 2025, fait passer son prix à 749 €.

Enfin, jusqu’au 24 juin 2025, pour tout achat du téléviseur de LG, une barre de son LG S40T, d’une valeur de 179 €, est offerte et s’ajoute automatiquement au panier.

C’est quoi, ce téléviseur de LG ?

Ce téléviseur LG se démarque en premier lieu par son design élégant, sans bordures, et son beau pied minimaliste. La dalle QNED 4K de 55″ offre une image précise grâce à la nouvelle technologie Dynamic QNED Color Solution. Cela permet une image très lumineuse, des contrastes profonds et des couleurs parfaites. L’image est excellente et la dalle est idéale pour regarder des films et des séries dans de très bonnes conditions. Une fonction d’upscaling est présente pour diffuser des contenus en 4K, et les modes HDR10 et Dolby Vision permettent de tirer le meilleur de l’écran.

Le 55QNED86A est aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo. Vous retrouverez plusieurs ports HDMI 2.1, ainsi qu’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Les fonctions VRR, ALLM, et FreeSync Premium permettent de fluidifier l’image et de limiter les déchirures d’écrans. Le TV de LG profite d’un système d’exploitation fluide via l’interface webOS 25. Les contenus sont mis en avant de manière pertinente et les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon facilitent la navigation.

À ce prix, ce TV QNED de LG est-il une bonne affaire ?

Moins de 750 € et une barre de son offert, c’est bien sûr une excellente affaire ! Bien que les haut-parleurs, d’une puissance totale de 20 W, délivrent un son honnête, une barre de son à connecter à la sortie optique du TV ne sera pas de trop. Elle trouvera de plus facilement sa place devant le téléviseur, grâce à des dimensions de 720 × 63 × 87 mm. La barre de son 2.1 LG S40T s’accompagne d’un caisson de basse, pour une puissance totale de 300 W, et est compatible Dolby Digital.

Les points à retenir sur le 55QNED86A de LG :

La qualité de la dalle QNED, compatible HDR10 et Dolby Vision

HDMI 2.1 et 144 Hz

Une barre de son offerte

