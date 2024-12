Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] TCL propose une grande gamme de téléviseurs aux bonnes fiches techniques et au rapport qualité-prix souvent imbattable. Ce modèle Mini LED QLED est encore plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur QLED de TCL ?

Le téléviseur 55C835 Mini LED QLED de TCL est vendu 1 299 € à sa sortie en 2023. Il est en ce moment proposé sur le site de Ubaldi au prix de 599 €.

C’est quoi, ce téléviseur Mini LED de TCL ?

Ne cherchez pas un téléviseur original ou particulièrement élégant, le 55C835 va à l’essentiel. Ses bordures fines et son pied minimaliste permettent toutefois aux TV de se faire discret une fois en place. L’écran de 55″ est de plus correctement mis en valeur, pour une bonne immersion. La dalle Mini-LED QLED apporte un rétroéclairage précis, pour une meilleure luminosité et un très bon contraste. Les images sont belles et conviennent parfaitement pour une expérience cinéma de qualité.

Les normes HDR, HDR10+ et Dolby Vision complètent la dalle et optimisent la luminosité et les noirs. Les détails ressortent bien mieux et viennent compenser les reflets de l’écran, un peu trop élevé lorsque vous regarder le téléviseur en plein jour. Niveau audio, le 55C835 est compatible Dolby Atmos. Bien que les haut-parleurs soient suffisants pour profiter de vos contenus, une barre de son ne sera pas de trop.

Le pied central est élégant, et permet de caser facilement une barre de son // Source : TCL

Est-ce que ce téléviseur TCL vaut le coup à ce prix ?

C’est un excellent prix pour un téléviseur taillé pour le cinéma, mais aussi les jeux vidéo. Le TCL 55C835 dispose en effet de quatre ports HDMI 2.1 et d’un taux de rafraichissement jusqu’à 144 Hz. Vous pourrez donc brancher votre PS5 ou Xbox Series et profiter de vos jeux dans d’excellentes conditions et avec une bonne fluidité. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) sont aussi de la partie et se chargent de réduire la latence et les déchirures à l’écran.

Enfin, le système d’exploitation Google TV est présent, pour une navigation fluide et agréable. L’interface est intuitive et les applications de SVOD sont bien mises en avant selon vos habitudes. Le téléviseur peut se contrôler à la voix grâce à l’assistant Google, et la fonction Chromecast est présente.

