[Deal du jour] Le Truclean W20 Wet Dry Vacuum de Xiaomi est un balai aspirateur capable de belles prouesses compte tenu de son prix bas. Il est même plus abordable en ce moment grâce à une promotion.

Pour que la corvée de ménage se fasse du mieux possible, il est nécessaire de s’équiper avec les bons accessoires, notamment du côté des aspirateurs. Dyson, très présent sur le marché des aspirateurs balais, n’est pas le seul fabricant à proposer de bons modèles complets. C’est aujourd’hui Xiaomi qui se démarque avec un modèle particulièrement abordable.

Le balai aspirateur Truclean W20 Wet Dry Vacuum de Xiaomi est normalement vendu 199,99 €. Il est en ce moment au prix de 179 € sur le site de Xiaomi.

C’est quoi, cet aspirateur balai ?

Le Truclean W20 Wet Dry Vacuum est un aspirateur balai au design simple dans la droite lignée d’un aspirateur milieu de gamme. Ses dimensions de 1093 mm x 271 m × 230 mm pour 4,2 kg en font un accessoire peu encombrant, mais malgré tout assez lourd. Son ergonomie générale et sa bonne glisse font que l’aspirateur est toutefois facile à manipuler pour des sessions de ménage.

Le Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum // Source : Xiaomi

Le combo brosse rotative et rouleau en microfibres effectue simultanément l’aspiration, le lavage et l’auto-nettoyage, ce qui permet à la saleté, humide ou sèche, d’être efficacement éliminée en un seul passage. Le rouleau-brosse, qui fait le plus gros du travail, fonctionne conjointement avec deux réservoirs distincts, l’un pour l’eau sale de 550 ml et l’autre, de 780 ml, pour l’eau propre. Notez que la brosse est rincée et essorée à l’eau courante, afin de ne pas avoir à la laver à la main.

À ce prix, cet aspirateur balai est-il une bonne affaire ?

20 € de réduction, c’est toujours bien à prendre, surtout sur un modèle déjà abordable. Sa puissance d’aspiration de 15 000 Pa couplée à une brosse à 500 tours par minute, permet de capturer la poussière et les poils d’animaux sur tous types de sol, moquettes et tapis compris. Notez que pour le lavage des sols, la quantité d’eau diffusée est automatiquement ajustée.

L’aspirateur s’accompagne d’une station de charge afin de recharger l’aspirateur. Niveau autonomie justement, la batterie de 2 500 mAh permet 30 minutes d’autonomie en mode standard.

Les points à retenir sur l’aspirateur de Xiaomi :

Aspire et lave

Maniable

Facile d’entretien

