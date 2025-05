Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Honor 400 est le nouveau smartphone milieu de gamme du fabricant. Sa sortie s’accompagne déjà d’une réduction et de quelques accessoires offerts.

Sur le marché concurrentiel des smartphones milieu de gamme, de nombreux fabricants proposent des modèles polyvalents qui n’ont pas à rougir face aux smartphones premium. Avec le nouveau Honor 400, la marque ne se contente pas d’un bon rapport qualité-prix : elle pousse le milieu de gamme plus loin grâce à une multitude de fonctionnalités IA. À l’occasion de sa sortie, il est déjà proposé à un prix réduit grâce à une offre de lancement.

Lancé au tarif de 499 €, il est aujourd’hui disponible au prix de 459,80 € sur le site de Honor, grâce à un coupon de 50 € disponible sur cette page. Vous recevrez aussi les écouteurs Honor Earbuds Clip d’une valeur de 149,90 €, et un chargeur 66 W.

Que vaut ce nouveau smartphone Honor ?

Le Honor 400 est un smartphone plutôt joli, même si son design et son format sont très classiques. Ses dimensions de 74,6 x 156,5 x 7,3 mm permettent d’accueillir un écran AMOLED de 6,55 pouces de qualité. La luminosité et l’affichage sont très bons, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une interface fluide et agréable à parcourir.

Le smartphone de Honor embarque une puce Snapdragon 7 Gen 3 très à l’aise avec le multitâche et les jeux vidéo. Vous pourrez jouer dans des conditions honnêtes avec 60 fps stables, sans trop sacrifier les graphismes. L’interface MagicOS 9 sous Android est propre et réactive, et largement personnalisable.

Honor 400 // Source : Honor

Le Honor 400 s’accompagne de nombreuses fonctionnalités IA qui améliorent l’expérience et ne se limite pas aux photos, comme à l’accoutumée chez cette gamme de prix. Vous retrouverez notamment des fonctions de rédaction IA, de sous-titre IA sur les vidéos et appels vocaux, de traduction IA…

À ce prix, ce smartphone Honor est-il une bonne affaire ?

Le Honor 400 est un smartphone très recommandable à ce prix, surtout grâce à ses nombreuses fonctions IA. Niveau photo, les deux capteurs font un très bon travail. De jour, les clichés sont détaillés avec de nombreux détails. De nuit, les performances sont un peu en retrait, mais les clichés restent parfaitement exploitables. L’IA est aussi présente sur le volet photo afin d’optimiser les clichés.Enfin, sa batterie de 5 300 mAh permet de tenir une bonne journée d’utilisation. La charge rapide de 66 W permet de récupérer 63 % de batterie en 30 minutes.

Notez qu’en plus des écouteurs Honor Choice Earbuds Clip et du chargeur offerts, le Honor Band 9, un bracelet connecté du fabricant, est disponible au prix de 9,90 € au lieu de 59,90 € si vous achetez le smartphone. Vous pourrez l’ajouter au panier directement sur la page du produit.

Les points à retenir sur le Honor 400 :

De belles performances

Une IA pratique

Une bonne autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !