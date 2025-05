Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme des smartphones Honor 200 comprend le modèle Pro, une version haut de gamme, et le modèle basique proposé à un petit prix. Ce dernier est encore plus intéressant lorsqu’il tombe en promo.

Honor est devenu en quelques années une bonne référence de smartphone qui allient performances et prix raisonnables. Sa gamme Honor 200 en est l’exemple parfait, avec un modèle Pro aux performances élevées, et un modèle plus simple et plus abordable. Si vous n’avez pas envie de mettre une grosse somme dans un téléphone, le milieu de gamme propose aujourd’hui des modèles au rapport qualité-prix imbattable, autant chez les grands constructeurs que chez ceux moins connus. Le Honor 200 en est la preuve.

Le Honor 200 512 Go est commercialisé 649,90 € à sa sortie en juin 2024. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 299,90 €.

Si votre budget le permet, la version Honor 200 Pro, normalement vendue 799 €, est quant à elle au prix de 436,90 € sur Amazon.

C’est quoi, ce smartphone Honor 200 ?

Le Honor 200 est un joli smartphone aux finitions plutôt soignées, qui pourrait passer au premier abord pour un smartphone haut de gamme. Seules ses dimensions de 161.5 × 74.6 × 7.7 mm, pour un poids de 187 g, laissent penser que le smartphone appartient bien au milieu de gamme, contrairement à la version premium, bien plus grande. Toujours est-il qu’avec sa taille compacte, le Honor 200 offre une excellente préhension. Il dispose aussi d’une certification d’étanchéité IP65 pour résister aux éclaboussures et à la poussière.

Honor 200 // Source : Honor

Son écran OLED de 6,7″ à la résolution 2700 × 1224 pixels possède un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Moins élevée que son grand frère et ses 120 Hz, la dalle du 200 offre tout de même une fluidité suffisante, ainsi qu’une qualité d’image parfaite pour cette gamme de prix et pour une utilisation quotidienne. La puce Snapdragon 7Gen3 est capable de faire tourner l’ensemble des applications sans problème, ainsi que des jeux vidéo. Vous ne pourrez certes pas pousser les graphismes à fond, mais les performances sont suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions. Avec son processeur Snapdragon 8s Gen 3, couplé à 12 Go de RAM, le Honor 200 Pro permet de jouer avec des paramètres élevés.

À ce prix, ce smartphone Honor est-il une bonne affaire ?

Le Honor 200 est un smartphone hautement recommandable à moins de 300 €, tout comme le modèle premium 200 Pro en promotion à moins de 450 €. L’interface MagicOS 9.0 sous Android 15 offre de nombreuses fonctionnalités AI sont pour améliorer l’expérience utilisateur. Côté photo, les trois capteurs principaux, appuyés par l’IA, permettent de prendre des clichés de qualité. Le Honor 200 Pro s’en tire mieux en faible luminosité, avec un mode portrait bluffant. Les deux smartphones peuvent aussi filmer jusqu’en 4K à 60 images/seconde avec une bonne stabilité d’image.

Enfin, l’autonomie du Honor 200 est d’une journée et demie d’utilisation dans le cas d’un usage classique.

Les points à retenir sur le Honor 200 :

Un design et des finitions soignées

MagicOS 9.0 sous Android 15

Un volet photo de qualité

