Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] JBL revient avec une nouvelle itération de sa fameuse enceinte Flip. La Flip 7, sortie début avril 2025, fait mieux que les anciens modèles et se trouve déjà en promotion.

Posséder une enceinte portable n’est pas qu’utile en extérieur. Dans une maison ou un appartement, il est souvent pratique d’avoir une enceinte Bluetooth qui peut vous accompagner dans chaque pièce. JBL possède justement une gamme d’enceintes que vous pouvez emmener partout avec vous. La nouvelle Flip 7 est d’ailleurs en ce moment en promotion.

L’enceinte JBL Flip 7 est commercialisée 149,99 €. Elle est en ce moment disponible au prix de 134,99 € chez Rakuten (vendeur Boulanger), grâce au code AUDIO10 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cette enceinte nomade de JBL ?

Sortie le 1ᵉʳ avril, la Flip 7 succès à la 6ᵉ génération du modèle sortie en 2021. Elle conserve la même forme cylindrique compacte qui a fait son succès.

L’enceinte Flip 7 est un modèle nomade aux dimensions compactes de 182,5 × 69,5 × 71,5 mm pour un poids de 560 g. JBL n’abandonne pas son format cylindrique qui a déjà fait ses preuves, ainsi que le revêtement en maille synthétique et les extrémités en caoutchouc souple pour amortir les chocs. Pour cette nouvelle version, vous trouverez la dragonne habituelle pour la tenir, qui s’accompagne cette fois d’un mousqueton supplémentaire pour l’accrocher où vous voulez. La Flip 7 est certifiée IP68 et résiste à la poussière et à une immersion jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes.

Sur la face avant, vous retrouverez six boutons pour gérer, entre autre, le volume, la lecture et la pause des pistes ainsi que l’appairage et le jumelage. L’enceinte de JBL se connecte en Bluetooth 5.4 et embarque la technologie Auracast, afin de jumeler une autre enceinte Flip 7 pour un son stéréo plus ample. Bonne nouvelle, Auracast permet aussi de connecter d’autres modèles compatibles d’autres fabricants.

La Flip 7 de JBL // Source : JBL

À ce prix, la FBL Flip 7 est-elle une bonne affaire ?

C’est une petite réduction, mais toujours une bonne affaire à prendre. Pour la partie audio, la JBL 7 possède un tweeter de 10 W, un haut-parleur médium-grave de 25 W et deux radiateurs passifs aux extrémités. L’enceinte délivre un son équilibré avec des basses étonnamment puissantes pour sa taille. La technologie AI Sound Boost s’invite à la fête et optimise l’audio en temps réel pour conserver un équilibre et un son de qualité, même à fort volume. Dans les faits, il reste encore un peu de distorsion à fort volume, surtout si vous utilisez l’enceinte en intérieur.

Enfin, son autonomie est d’environ 15 h d’écoute à fort volume, et presque le double à volume (très) raisonnable.

Les points à retenir sur la JBL Flip 7 :

Une conception toujours très bonne

Auracast pour connecter d’autres enceintes

Une excellente autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !