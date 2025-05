Lecture Zen Résumer l'article

Mozilla, l’organisation derrière Firefox, annonce la fin de Pocket, son service qui permet de sauvegarder des papiers pour les consulter plus tard. Il faudra les sauver ailleurs à l’avenir.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les internautes qui utilisaient Pocket pour mettre de côté des articles en ligne afin de les consulter plus tard. En effet, le service va s’arrêter pour de bon en 2025. La décision vient d’être officialisée par e-mail le 22 mai à celles et ceux qui désiraient conserver des papiers en dehors des favoris de leur navigateur web.

Le mail ne s’étend pas sur les raisons de cette fermeture, évoquant juste « une longue réflexion » et une « décision difficile ». Dans un billet de blog, Mozilla, qui édite le navigateur web Firefox, et qui possède Pocket depuis février 2017, explique « qu’il est impératif que nous concentrions nos efforts sur Firefox » — son produit phare.

Dans son message, Mozilla cite des « besoins quotidiens » d’internautes qui évoluent en parallèle du web, comme pour suggérer que Pocket est un outil qui ne correspondrait plus tout à fait à leurs attentes. Mais cela peut aussi être vu comme le signe des difficultés de l’organisation, qui n’a plus le lustre d’antan et essaie surtout de survivre.

Fermeture de Pocket en octobre 2025

Outre le mail adressé aux personnes concernées, Mozilla a mis en ligne une foire aux questions pour répondre aux interrogations les plus courantes. Une alerte trône également tout en haut de Pocket lorsque l’on se connecte au service, afin de prévenir un maximum de monde. Maintenant, les internautes doivent agir avant la fermeture.

Les principales échéances sont les suivantes :

22 mai 2025 : l’application Pocket devient indisponible au téléchargement, et le forfait Pocket Premium est arrêté ;

8 juillet 2025 : fermeture officielle de Pocket ; résiliation automatique des forfaits ; remboursement des abonnements annuels ;

8 octobre 2025 : dernier jour pour exporter vos éléments enregistrés ; suppression définitive de toutes les données restantes ; l’API cesse de fonctionner.

Les internautes ont donc quelques semaines pour prendre les dispositions qui s’imposent pour récupérer leurs informations et trouver une alternative — il y a bien sûr l’option des favoris dans le navigateur web, mais ce n’est pas toujours une solution idéale lorsque l’on a des dizaines ou des centaines de liens à rapatrier.

