Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La version M2 de l’iPad Air n’est plus la plus récente, mais reste encore une très bonne tablette d’Apple. L’ardoise profite en ce moment d’une vente flash sur Amazon.

Les tablettes sont devenues en quelques années des objets pratiques du quotidien, que ce soit pour un usage à la maison ou pour des tâches plus professionnelles. La version 2024 de l’iPad Air, accompagnée de la puce M2 d’Apple, s’est fait détrôner du classement des meilleures tablettes d’Apple depuis la sortie de la version M3 en mars 2025. Cette génération reste toutefois une très bonne tablette iOS, surtout avec cette baisse de prix.

Le modèle 128 Go Wi-Fi de l’iPad Air M2 2024 est vendu 719 € à sa sortie. Il est en ce moment trouvable au prix de 549 € sur Amazon.

C’est quoi, cette tablette Apple de 2024 ?

L’iPad Air M2 est une tablette très fine qui possède des dimensions de 24,76 × 17,85 × 6,1 mm d’épaisseur, pour un poids de 462 g. Sa légèreté offre une très bonne préhension, même d’une seule main. Son écran Liquid Retina de 11 pouces et d’une définition de 2 732 × 2 048 pixels offre une visibilité optimale de jour comme de soir. Si vous l’utilisez principalement le soir, la fonction TrueTone permet d’optimiser la luminosité et réduire la fatigue visuelle.

Il est possible de transformer un iPad Air en second écran // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La puce Apple M2 est encore aujourd’hui efficace et permet de lancer des applications et des jeux vidéo gourmands en ressources. Le taux de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz, mais la tablette est parfaitement fluide. L’iPad Air M2 convient aussi pour des travaux de retouche photo ou de montage vidéo. Le nouveau iPad Air M3 sera forcément un peu plus performant pour les tâches professionnelles, même si son prédécesseur n’a pas à rougir. En ce qui concerne les applications de la vie quotidienne, les deux tablettes se valent et les deux fonctionne avec l’Apple Pencil USB-C.

À ce prix, cet iPad Air est-il une bonne affaire ?

À moins de 550 €, c’est même une excellente affaire pour une tablette compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. L’interface iPadOS est toujours aussi intuitive et naviguer dans la tablette est plaisant. Son volet photo embarque un capteur de 12 Mpx qui prend de jolis clichés, sans toutefois atteindre la qualité des smartphones. L’iPad peut aussi filmer en 4K à jusqu’à 60 IPS.

Enfin, niveau autonomie, comptez jusqu’à 9 heures d’autonomie pour une utilisation classique. L’iPad Air récupère 100 % de batterie en un peu plus de 1 h 30.

Les points à retenir sur l’iPad Air M2 :

Son écran lumineux

Ses performances toujours au top

L’autonomie de presque 10 h

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !