Le premier fonds indiciel (ETF) lié au bitcoin vient à peine d'être lancé à la bourse de New-York que déjà deux autres fonds similaires s'apprêtent à ouvrir. Cette nouveauté ne bouleversera pas fondamentalement les possibilités d'investissements dans les crypto mais cela contribue à les faciliter toujours plus.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps. À peine le premier ETF lié au bitcoin a été lancé mardi 19 octobre, à la bourse de New York, que le deuxième fonds indiciel lié à cette cryptomonnaie vient d’être annoncé. Le fond Valkyrie Bitcoin Strategy sera lancé sur le Nasdaq vendredi 22 octobre sous l’appellation BTF, révèle Bloomberg ce 21 octobre.

Comme nous vous l’expliquions hier, ces fonds indiciels sont des produits financiers adossés à un indice boursier et leurs parts peuvent être achetées ou vendues en permanence — ce qui rend leur utilisation assez flexible. Le premier ETF lié au bitcoin qui a été lancé mardi est l’ETF ProShares Bitcoin Strategy désigné par le sigle BITO. Il permet de parier sur ce qu’on appelle des « contrats à terme » liés au bitcoin, une classe d’actifs qui mise sur l’évolution future du bitcoin — selon qu’on pronostique une hausse ou une baisse du prix du bitcoin à une certaine échéance, on va vendre ou acheter ces contrats à terme.

Deux autres ETF liés au bitcoin vont bientôt se lancer

Il était prévisible que d’autres ETF liés au cryptomonnaies soient approuvés par la SEC, après ce premier feu vert, car ProShares est loin d’être le seul à avoir fait une demande pour ouvrir un fond de ce type. Des dossiers ont été déposés en ce sens dès 2013. ProShares est en revanche le tout premier à avoir obtenu ce sésame de la SEC, qui a été rassurée par le fait que cet ETF générait une exposition un peu moins directe à la volatilité du bitcoin — même si ces contrats à terme reste des produits hautement spéculatifs. Maintenant que la porte a été entrouverte, l’ETF BITO de ProShares va toutefois vite se retrouver avec des voisins.

Comme le note sur Twitter le journaliste spécialisé en cryptomonnaies de Capital, Grégory Raymond, un troisième ETF lié au bitcoin et porté par VanEck devrait arriver la semaine prochaine.

Les futurs concurrents de ProShares sont sans doute impatients de faire leur entrée dans la danse, vu le démarrage spectaculaire que ce dernier a fait. Il a ainsi enregistré plus de 440 millions de dollars d’échanges la première heure, et plus d’un milliard à la fin de sa première journée. C’est le deuxième meilleur démarrage jamais réalisé pour un fonds de ce type.

Comme nous vous l’expliquions en détail hier, ce fonds indiciel ne va pas changer de manière fondamentale les possibilités d’investissement dans les cryptomonnaies, car ce domaine s’est déjà considérablement simplifié ces dernières années. Il met toutefois une nouvelle option sur la table et constitue une nouveauté symbolique, puisqu’attendue depuis longtemps. Preuve que ce lancement a intéressé les investisseurs, le cours du bitcoin a d’ailleurs atteint un niveau record le 20 octobre, franchissant la barre des 66 000 $.

