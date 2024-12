Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sorti en août 2024, le Pixel 9 est le dernier modèle de smartphone de Google. Doté de nombreuses fonctionnalités et d’un bloc photo performant, il est plus que recommandable lorsque son prix passe sous les 600 €, via une promotion et une offre de reprise.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone Google ?

Le Google Pixel 9 128 Go est normalement vendu 899 € sur le store de Google. Il est en ce moment proposé au prix de 699 € sur La Fnac. Et jusqu’au 31 décembre 2024, vous bénéficierez de 100 € de bonus pour toute reprise d’un smartphone valorisé à valoir sur l’achat d’un Google Pixel 9 series.

Vous retrouverez d’ailleurs le Pixel 9 Pro, le modèle ultra-premium, dans notre guide des meilleurs smartphones en 2024.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 9 aborde un joli design de smartphone premium, avec des lignes droites et des bords arrondis, ainsi que des finitions de qualité. ‎Ses dimensions de 15,28 × 7,2 × 0,85 cm pour un poids de 190 g en font un modèle ni trop grand, ni trop petit, qui offre une prise en main agréable. Si vous cherchez un smartphone pratique à manipuler, sa préhension et le placement de ses boutons en font un modèle de choix.

Il embarque un écran de 6,3 pouces à la résolution Full HD+ de 1080 × 2424 pixels et au taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. La dalle est fluide, offre une très bonne luminosité, et la calibration des couleurs est correcte. Sa puce maison Tensor G4 peut sembler un peu à la traîne face à la concurrence. Mais le Pixel 9 fait néanmoins un bon travail pour le multitâche et jouer à des jeux vidéo est possible, à condition de ne pas mettre les graphismes à fond au risque de faire chauffer légèrement le smartphone.

Le Google Pixel 9 offre une bonne préhension // Source : Google

À ce prix, le Pixel 9 est une bonne affaire ?

À moins de 600 € avec la reprise, le smartphone de Google est un excellent choix si vous cherchez un modèle fiable qui vous durera quelques belles années. Là où le savoir-faire de Google se fait sentir, c’est indéniablement dans la partie photo. Le Pixel 9 est en effet un excellent photophone qui offre des clichés d’une très grande qualité. Le capteur principal prend des photos nettes et détaillées, y compris dans en faible luminosité. Les algorithmes de Google passent ensuite à l’action et appliquent des corrections précises pour un rendu de qualité.

Enfin, niveau autonomie, le Pixel 9 vous accompagnera une journée entière, seulement dans le cas d’un usage normal, ou 24 h d’utilisation. Une utilisation beaucoup plus soutenue videra la batterie de 4 700 mAh à la fin de la journée.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !