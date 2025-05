Lecture Zen Résumer l'article

Apple déploie la version détaillée de Monaco dans son application de cartographie Apple Plans. L’opération vise à mettre en avant une double célébration : le fameux Grand Prix qui a lieu dans la principauté et la sortie du film F1 The Movie.

Des villes californiennes, Londres, Paris… et maintenant Monaco. La Principauté enclavée dans le territoire français est à l’honneur côté Apple, qui la gratifie d’une mise à jour majeure sur l’application Plans : elle va recevoir dans la soirée du 14 mai 2025 son « Expérience détaillée ». Dans le jargon d’Apple, cela signifie que les monuments de la ville ont été modélisés en 3D, que des détails ont été ajoutés et que les lumières changent la nuit tombée.

Mais sur cette mise à jour, Apple a insisté sur un détail : le légendaire Grand Prix de F1 de Monaco, qui doit avoir lieu le 25 mai 2025. Le circuit sera mis en évidence dans Plans et comprendra des détails comme que des marqueurs pour chacun des virages emblématiques du circuit, ainsi que des représentations 3D des tribunes, des passerelles et de la ligne d’arrivée. Ces lieux « temporaires » seront complétés par des informations sur les routes fermées, afin d’aider celles et ceux qui ne suivent pas la Formule 1 à se déplacer dans Monaco pendant le week-end du Grand Prix.

Pour aller plus loin Où acheter son iPhone reconditionné ? Le guide ultime pour ne pas se faire avoir

Cette célébration de la Formule 1 n’est pas qu’une déclaration d’amour désintéressée au sport mécanique par Apple : c’est aussi une opération de communication pour F1 The Movie, avec Brad Pitt dans le rôle principal, réalisé par Joseph Kosinski et produit par Apple TV+. Les affiches du film et les logos seront incrustés directement sur Plans sur le tracé du grand prix, à des lieux symboliques. Le film doit sortir le 25 juin en France, soit exactement un mois après la course — il est, par ailleurs, co-produit par Dawn Apollo Films, société de production lancée par nul autre que Lewis Hamilton.

Le circuit de Monaco sur Apple Plans // Source : Apple

Pour les petits malins qui se posent la question : non, vous ne pourrez pas suivre le Grand Prix de Monaco en direct sur Apple Plans, même si Apple s’est amusé à reproduire les F1 sur le tracé. C’est Canal+ qui détient les droits en France et qui diffusera la course, les essais libres et les qualifications.

Comment accéder à la vue détaillée de Monaco dans Apple Plans

Vous n’avez rien à faire de particulier pour accéder à la nouvelle vue de Monaco, si ce n’est naviguer à Monaco sur Apple Plans dans la soirée du 14 mai 2025. Côté bâtiments en 3D, vous pourrez voir le Casino de Monte-Carlo, le Fairmont Monte Carlo, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le Yacht Club de Monaco et le Paddock Club de F1.

Moins paillettes, mais plus pratiques, vous aurez sous vos doigts détails pour les marquages routiers, la couverture terrestre, les arbres et les itinéraires de transport public, ainsi que des informations de navigation utiles comme les terre-pleins centraux, les voies de bus et de vélos, et les passages piétons. Elle propose également une vue pare-brise pour les conducteurs, qui affiche une vue au niveau de la route lorsqu’un utilisateur approche d’échangeurs complexes.

Plans (Apple Plan) Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama