Les cardinaux ont élu le 8 mai 2025 un nouveau pape. À la mort du pape François, nous avions tenté de demander à ChatGPT une prédiction : elle était fausse. Mais les humains n’avaient pas imaginé Léon XIV non plus.

Le 8 mai 2025, les cardinaux réunis en conclave ont élu le pape Léon XIV, Robert Francis Prevost de son vrai nom. L’Américain, né à Chicago, a atteint le rang de cardinal-évèque le 25 février 2025, élevé par le pape François, dans ses derniers de mois de vie. Et pour l’église catholique, comme pour les commentateurs et autres parieurs qui font de tout un jeu de hasard, l’élection de Léon XIV est une vraie surprise.

À la mort du pape François, nous avions consacré un article à la prédiction de ChatGPT. En creux, il fallait y lire non pas un oracle ou une nouvelle version de l’horoscope, mais un test de la capacité de la machine à raisonner à partir de données disponibles sur le web. ChatGPT avait alors nommé plusieurs favoris et établi plusieurs scénarios, en listant les plus et les moins de chaque candidat, puis en faisant un pronostic que nous vous rappelons ci-dessous :

Compromis surprise (≈ 20 %) : un nom moins commenté (Hollerich, Pizzaballa, Grech…) émerge aux 6ᵉ‑8ᵉ scrutins quand les voix se déplacent.

(≈ 20 %) : un nom moins commenté (Hollerich, Pizzaballa, Grech…) émerge aux 6ᵉ‑8ᵉ scrutins quand les voix se déplacent. Scénario de continuité douce (≈ 40 %) : Parolin ou Zuppi, selon que le besoin perçu est diplomatique ou pastoral.

(≈ 40 %) : Parolin ou Zuppi, selon que le besoin perçu est diplomatique ou pastoral. Scénario « pape du Sud » (≈ 25 %) : Tagle (Asie) ou Turkson (Afrique) si les électeurs veulent refléter la démographie mondiale.

(≈ 25 %) : Tagle (Asie) ou Turkson (Afrique) si les électeurs veulent refléter la démographie mondiale. Scénario bascule conservatrice (≈ 15 %) : Erdő ou Sarah profitent d’un blocage prolongé. »

ChatGPT avait aussi pris le pouls de l’Église catholique, qui, d’après les informations trouvées sur le web, cherchait à renouveler plus rapidement ses papes et aurait donc été enclin à nommer un pape âgé. Rien de tout cela ne s’est produit : Robert Francis Prevost n’était pas dans la shortlist, ni dans la longlist de ChatGPT et le nouveau pape a en plus 69 ans — ce qui est jeune dans le contexte actuel. François avait 76 ans à son élection et Benoît XVI, 79 ans.

En clair, les pronostics étaient faux. Mais les humains n’ont pas fait mieux.

Une élection surprise ?

Comme nous l’écrivions dans notre premier article sur ce sujet, ChatGPT raisonne, mais n’invente pas. S’il n’a pas nommé Prevost dans sa liste, c’est que peu d’humains l’ont fait. Pour beaucoup, le nom est une surprise. Il ne revenait pas forcément dans les discussions et n’a pas été autant commenté sur les plateaux de télévision. Sur le sulfureux site Polymarket, permettant de parier sur tous les aspects de la réalité et qui se targue de pouvoir prédire le futur grâce à l’intelligence collective, Prevost n’existait quasiment pas, par rapport à Luis Antonio Tagle qui apparaissait comme le favori. Même son frère a confié à l’AP qu’il était sous le choc.

Polymarket s’est planté // Source : Capture d’écran Numerama

C’est le New York Times qui avait peut-être fait le portrait le plus sérieux de Prevost, le présentant comme un pape potentiel. En cela, il rejoignait l’analyse formulée par ChatGPT dans notre requête du scénario de continuité douce, mais en donnant le nom de Prevost à la place de lui de Parolin. C’est, d’après les cardinaux, ce qui a d’ailleurs rythmé ce conclave : Léon XIV ne devrait pas détonner par rapport au pape François. Son élection, pour une continuité dans la prise de parole papale, était pour certains cardinaux une évidence (seuls 4 tours ont été nécessaires pour l’élire).

En d’autres termes, ChatGPT n’a pas vu arriver Prevost, mais il n’avait pas, le jour de la mort du pape François, les informations contextuelles suffisantes pour imaginer autre chose — même l’article du New York Times est plus récent, daté du 2 mai 2025.

